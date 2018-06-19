ТАСС, 20 июня. Форвард Артем Дзюба стал самым упоминаемым футболистом сборной России по итогам второго матча группового этапа против команды Египта. Данные ТАСС предоставили в аналитическом агентстве Brand Analytics.
Сборная России одержала вторую победу подряд и с шестью очками лидирует в группе А. В матче против египтян (3:1). Счет в матче на 47-й минуте открыл защитник сборной Египта Ахмед Фатхи, забив гол в свои ворота. Также на счету сборной России голы Дениса Черышева и Артема Дзюбы. На 73-й минуте пенальти реализовал египетский нападающий Мохаммед Салах.
Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург" в период с 19:00 до 23:59. По данным агентства, фамилия Дзюбы упоминалась 2162 раза. Вторым в списке популярных персон стал нападающий сборной Египта Мохаммед Салах (1656), третьим - Черышев (1280). Салах выступает за английский "Ливерпуль", является главной звездой египетской сборной. Черышев снова отметился голом, теперь на его счету три мяча в турнире.
Упоминались и другие игроки обеих команд: четвертым в списке стал автор автогола Фатхи (376), пятым - Александр Головин (370), шестым - главный тренер сборной России Станислав Черчесов (310), седьмым - комментатор матча на "России-1" Владимир Стогниенко (246). Замыкают десятку самых популярных персон защитник сборной России Юрий Жирков (214), голкипер россиян Игорь Акинфеев (190) и нападающий Федор Смолов (180).
Суммарно за анализируемый период времени на стадионе было сделано более 25 тысяч постов на всех языках в соцсетях от 14 332 авторов. Наибольшая активность пришлась на второй тайм и окончание матча (22:00 - 23:00 мск). Рост активности наблюдался после автогола египтян и до мяча Черышева. Максимальные пики активности приходятся на третий гол сборной, автором которого стал Дзюба, и окончание матча.
Среди самых резонансных постов с чекином на стадионе "Санкт-Петербург" стали посты болельщиков и игроков сборной. Пост Романа Зобнина после матча с комментарием "Мы сделали это! Спасибо всем за поддержку" стал вторым по популярности.
Популярным стало сообщение из Instagram кота Ахилла из Санкт-Петербурга, который предсказывает результаты футбольных матчей. Между прочим, кот уже угадал три результата из трех, включая две победы сборной России.
Среди других популярных сообщений были посты из официального Instagram сборной России, сообщений журналистов и простых болельщиков, которые активно поддерживали футболистов и радовались их победе.