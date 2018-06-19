За вечер вторника в соцсетях было размещено более 25 тыс. сообщений со стадиона "Санкт-Петербург"

ТАСС, 20 июня. Форвард Артем Дзюба стал самым упоминаемым футболистом сборной России по итогам второго матча группового этапа против команды Египта. Данные ТАСС предоставили в аналитическом агентстве Brand Analytics .

Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018

Сборная России одержала вторую победу подряд и с шестью очками лидирует в группе А. В матче против египтян (3:1). Счет в матче на 47-й минуте открыл защитник сборной Египта Ахмед Фатхи, забив гол в свои ворота. Также на счету сборной России голы Дениса Черышева и Артема Дзюбы. На 73-й минуте пенальти реализовал египетский нападающий Мохаммед Салах.

Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург" в период с 19:00 до 23:59. По данным агентства, фамилия Дзюбы упоминалась 2162 раза. Вторым в списке популярных персон стал нападающий сборной Египта Мохаммед Салах (1656), третьим - Черышев (1280). Салах выступает за английский "Ливерпуль", является главной звездой египетской сборной. Черышев снова отметился голом, теперь на его счету три мяча в турнире.

Упоминались и другие игроки обеих команд: четвертым в списке стал автор автогола Фатхи (376), пятым - Александр Головин (370), шестым - главный тренер сборной России Станислав Черчесов (310), седьмым - комментатор матча на "России-1" Владимир Стогниенко (246). Замыкают десятку самых популярных персон защитник сборной России Юрий Жирков (214), голкипер россиян Игорь Акинфеев (190) и нападающий Федор Смолов (180).