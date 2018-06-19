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20 июня, 12:24
Дзюба стал самым упоминаемым игроком соцсетей по итогам матча Россия - Египет
Артем Дзюба и Станислав Черчесов после матча
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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За вечер вторника в соцсетях было размещено более 25 тыс. сообщений со стадиона "Санкт-Петербург"

ТАСС, 20 июня. Форвард Артем Дзюба стал самым упоминаемым футболистом сборной России по итогам второго матча группового этапа против команды Египта. Данные ТАСС предоставили в аналитическом агентстве Brand Analytics.

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Сборная России одержала вторую победу подряд и с шестью очками лидирует в группе А. В матче против египтян (3:1). Счет в матче на 47-й минуте открыл защитник сборной Египта Ахмед Фатхи, забив гол в свои ворота. Также на счету сборной России голы Дениса Черышева и Артема Дзюбы. На 73-й минуте пенальти реализовал египетский нападающий Мохаммед Салах.

Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург" в период с 19:00 до 23:59. По данным агентства, фамилия Дзюбы упоминалась 2162 раза. Вторым в списке популярных персон стал нападающий сборной Египта Мохаммед Салах (1656), третьим - Черышев (1280). Салах выступает за английский "Ливерпуль", является главной звездой египетской сборной. Черышев снова отметился голом, теперь на его счету три мяча в турнире.

Упоминались и другие игроки обеих команд: четвертым в списке стал автор автогола Фатхи (376), пятым - Александр Головин (370), шестым - главный тренер сборной России Станислав Черчесов (310), седьмым - комментатор матча на "России-1" Владимир Стогниенко (246). Замыкают десятку самых популярных персон защитник сборной России Юрий Жирков (214), голкипер россиян Игорь Акинфеев (190) и нападающий Федор Смолов (180).

© Brand Analitics
Активность пользователей соцсетей на стадионе "Санкт-Петербург"

Суммарно за анализируемый период времени на стадионе было сделано более 25 тысяч постов на всех языках в соцсетях от 14 332 авторов. Наибольшая активность пришлась на второй тайм и окончание матча (22:00 - 23:00 мск). Рост активности наблюдался после автогола египтян и до мяча Черышева. Максимальные пики активности приходятся на третий гол сборной, автором которого стал Дзюба, и окончание матча.

Среди самых резонансных постов с чекином на стадионе "Санкт-Петербург" стали посты болельщиков и игроков сборной. Пост Романа Зобнина после матча с комментарием "Мы сделали это! Спасибо всем за поддержку" стал вторым по популярности.

Популярным стало сообщение из Instagram кота Ахилла из Санкт-Петербурга, который предсказывает результаты футбольных матчей. Между прочим, кот уже угадал три результата из трех, включая две победы сборной России.

Среди других популярных сообщений были посты из официального Instagram сборной России, сообщений журналистов и простых болельщиков, которые активно поддерживали футболистов и радовались их победе.

 

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Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White