Вратарь сборной Египта по футболу принес извинения болельщикам за поражение от россиян

Египетские футболисты лишились шансов на выход в плей-офф турнира

ТАСС, 20 июня. Вратарь сборной Египта по футболу Эссам Эль-Хадари публично принес извинения болельщикам за поражение от команды России на чемпионате мира. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на beIN SPORTS.

Во вторник сборная Египта проиграла россиянам со счетом 1:3 во втором матч группового этапа турнира. Ранее египтяне проиграли команде Уругвая (0:1). Таким образом, сборная Египта лишилась шансов на выход из группы.

"Мы хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение. В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда - нет, но, конечно, ни один игрок или тренер не хочет проигрывать", - сказал Эль-Хадари.

В заключительном матче группового этапа 25 июня египтяне сыграют с командой Саудовской Аравии.