Сборная Германии по футболу тренируется в Сочи в полном составе

В субботу немцы проведут матч второго тура группового этапа турнира с командой Швеции

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу в полном составе проводит тренировку в преддверии матча чемпионата мира против команды Швеции. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Немецкие футболисты - действующие чемпионы мира - начали ЧМ-2018 с поражения от сборной Мексики со счетом 0:1, встреча прошла в "Лужниках". Из Москвы команда Германии прилетела в Сочи, где в субботу сыграет против шведов свой второй матч группового этапа. Сборная Швеции в стартовой игре обыграла южнокорейцев со счетом 1:0 и вместе с командой Мексики возглавила группу F.

Сборная Германии с первых минут тренировки разбилась на две группы по десять игроков для разминочных упражнений. Вратари команды отдельно начали работу с мячом, позднее к игровым элементам приступили полевые футболисты.

Тренировка немецкой сборной прошла на "Парк-Арене" напротив стадиона "Фишт", где состоится матч Германия - Швеция. Заключительную игру группового этапа немцы проведут против команды Южной Кореи - 27 июня в Казани. Чемпионат мира завершится 15 июля.