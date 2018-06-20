Синоптики прогнозируют на 21 июня теплую погоду в городах ЧМ

Осадки ожидаются только в Екатеринбурге, где пройдет встреча сборных Франции и Перу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Теплая погода ожидается в трех городах ЧМ-2018 - Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - в четверг, 21 июня. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"24 градуса тепла ожидаются 21 июня в Самаре, осадков быть не должно. Аналогичная ситуация в Нижнем Новгороде - 22 градуса, тоже без дождей. А вот в Екатеринбурге в этот день будет облачно и дождливо, воздух прогреется только до 18 градусов", - сказала собеседница агентства.

В четверг, 21 июня, матчи ЧМ-2018 пройдут в трех городах. Команды Дании и Австралии встретятся в 16:00 в Самаре, матч между сборными Франции и Перу пройдет в Екатеринбурге в 20:00, команды Аргентины и Хорватии сыграют в Нижнем Новгороде в 21:00.

Гидрометцентр РФ будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся матчи ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также будут оперативно размещаться на сайте ведомства.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.