Во вторник сборная России обыграла египтян со счетом 3:1

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Трансляцию матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта посмотрели почти 2,5 млн москвичей. Такие предварительные данные привели в среду в исследовательской компании Mediascope.

Не чужие на празднике жизни: россияне отмечают победу футбольной сборной в центре Москвы

Матч транслировал телеканал "Россия 1", аудитория по Москве в возрасте старше 4 лет составила 2,5 млн телезрителей (2493,079). Рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной ЦА), составил 17,5 %

19 июня сборная России обыграла египтян в матче второго тура группового раунда чемпионата мира со счетом 3:1.

В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.