Шведские футболисты поблагодарили волонтера за исполнение гимна во время тренировки

Шведская команда в Геленджике готовится к матчу против сборной Германии

ТАСС, 20 июня. Волонтер чемпионата мира по футболу во время тренировками сборной Швеции исполнил гимн страны. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

Шведские футболисты были приятно удивлены, услышав гимн в исполнении волонтера, которого отблагодарили аплодисментами.