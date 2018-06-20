Шведские футболисты поблагодарили волонтера за исполнение гимна во время тренировки

ТАСС, 20 июня. Волонтер чемпионата мира по футболу во время тренировками сборной Швеции исполнил гимн страны. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.
Шведские футболисты были приятно удивлены, услышав гимн в исполнении волонтера, которого отблагодарили аплодисментами.
Сборная Швеции спокойно себе тренировалась, когда российский волонтер по громкой связи спел шведский гимн.— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 20 июня 2018 г.
Спасибо за поддержку, парень! Заслуженные аплодисменты от игроков #SWE #ЧМ2018 pic.twitter.com/aOhETZizjM
Сборная Швеции в Геленджике ведет подготовку к матчу второго тура группового раунда чемпионата мира с командой Германии, который пройдет 23 июня в Сочи (начало - 21:00 мск). В первом туре шведы в Нижнем Новгороде обыграли команду Южной Кореи со счетом 1:0. В заключительном матче группы F сборная Швеции встретится с мексиканцами. Игра пройдет 27 июня в Екатеринбурге.