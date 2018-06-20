Футболист сборной Южной Кореи Пак Чжу Хо завершил выступление на ЧМ из-за травмы

ТАСС, 20 июня. Защитник сборной Южной Кореи по футболу Пак Чжу Хо завершил выступление на чемпионате мира из-за травмы. Об этом сообщает ESPN.

31-летний футболист получил травму подколенного сухожилия в первом тайме первого матча чемпионата мира против команды Швеции (0:1). Пак не смог подняться без посторонней помощи и был унесен с поля на носилках.

Отмечается, что, несмотря на невозможность сыграть в следующих матчах чемпионата мира, Пак останется с командой. Сборная Южной Кореи 23 июня проведет в Ростове-на-Дону матч с мексиканцами, 27 июня - в Казани с немцами.