Два рейса прибудут в Волгоград напрямую из Исландии

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Порядка 20 дополнительных рейсов с болельщиками ожидается в Международном аэропорту Волгограда к матчу чемпионата мира по футболу Исландия - Нигерия. Два из них прилетят напрямую из Исландии, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта.

"У нас уже есть ряд добавочных рейсов с болельщиками на матч Исландия - Нигерия. Сегодня четыре, завтра еще пять, среди которых два прямых из Исландии. В матчевый день 22 июня в Волгограде приземлится еще восемь самолетов с фанатами", - сказал представитель аэропорта.

Он отметил, что кроме добавочных рейсов, есть еще регулярные рейсы из Москвы, откуда ожидается поток исландских болельщиков. "По восемь рейсов каждый день", - добавил представитель аэропорта.

Матч Исландия - Нигерия состоится 22 июня на стадионе "Волгоград-Арена".