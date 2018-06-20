Уральский горный университет открыл для абитуриентов фан-зону для просмотра матчей ЧМ

Кроме того, ежедневно среди абитуриентов будут разыгрываться футбольные мячи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Приемная кампания Уральского государственного горного университета (УГГУ) в среду стартовала в Екатеринбурге с открытия фан-зоны с экраном для трансляции матчей чемпионата мира по футболу, где ежедневно среди абитуриентов будут разыгрываться футбольные мячи, сообщили в пресс-службе вуза.

"Возле приемной комиссии в вузе организована настоящая фан-зона с турнирной сеткой, плакатами со сборной России, а также экраном, на котором в течение дня транслируются матчи. Каждый день до 26 июля в вузе будет разыгрываться по одному футбольному мячу среди тех, кто уже подал документы, а в конце приемной кампании подарки получат самые активные пользователи соцсетей, популяризующие футбол и инженерное образование", - говорится в сообщении.

Всего в этом году в УГГУ почти тысяча бюджетных мест. "Горный всегда славился не только мощными научными школами и практико-ориентированной подготовкой студентов, но и особым вниманием к спорту, здоровому образу жизни, поэтому сегодня мы делаем то, что никто никогда не делал: открываем фан-зону и каждый день будем дарить футбольные мячи самым удачливым абитуриентам, поскольку для них это год и мирового футбольного первенства и важного личного выбора", - приводит пресс-служба слова и. о. ректора УГГУ Алексея Душина.

Необычную приемную кампанию в этот раз организовали и в Уральском федеральном университете (УрФУ), который предлагает более 6,6 тыс. бюджетных мест по 121 направлению подготовки.

"Двери абитуриентам приемной комиссии открыл робот Борис, который радушно встречает их и направляет в приемную комиссию для подачи документов", - пояснили в пресс-службе УрФУ.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира по футболу. В городе пройдут еще три матча группового этапа: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).