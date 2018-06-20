Купол штаб-квартиры "ВКонтакте" поменял подсветку в честь победы России в матче с Египтом

Офис компании находится в Доме Зингера на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Купол здания Дома Зингера в Санкт-Петербурге, где располагается штаб-квартира социальной сети "ВКонтакте", поменял подсветку в честь победы России в футбольном матче с Египтом в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе социальной сети.

"ВКонтакте" меняет подсветку купола Дома компании "Зингер" в честь победителей матчей чемпионата мира по футболу в Петербурге. 15 июня купол был окрашен в цвета флага Ирана, а 19 июня - в бело-сине-красный триколор в честь победы сборной России", - говорится в сообщении.

Социальная сеть занимает пять верхних этажей Дома Зингера, который располагается в самом центре Петербурга, два нижних этажа занимает городской Дом книги.

Во вторник россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1. Матч группы А прошел в Санкт-Петербурге. Сборная России лидирует в квартете с шестью очками. Во время чемпионата мира российская команда базируется в подмосковном Новогорске.

Следующий матч россияне проведут 25 июня против команды Уругвая. Встреча пройдет в Самаре.