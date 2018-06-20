Фестиваль "Маяк" с участием Земфиры, "Би-2" и "Сплина" состоится в Екатеринбурге в дни ЧМ

Ожидается, что фестиваль в фан-зоне парка Маяковского посетят не меньше 17 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Маяк" с участием Земфиры, рок-групп "Би-2", "Сплин", "Дельфин" и экс-лидера "Смысловых галлюцинаций" Сергея Бобунца состоится в Екатеринбурге 8 июля. Концерт пройдет в городской фан-зоне чемпионата мира по футболу, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Фестиваль "Маяк" в фан-зоне парка имени Маяковского - единственное событие этого лета, которое соберет такой звездный состав участников. Четыре хедлайнера, признанные герои отечественной рок-сцены - Земфира, "Би-2", "Сплин", "Дельфин" и специальный гость Сергей Бобунец с полноценными концертными сетами", - уточнили в оргкомитете.

По словам руководителя развлекательной программы фан-зоны Екатеринбурга Ильи Маркова, ожидается, что музыкальный фестиваль посетят не меньше 17 тыс. человек, такова вместимость городской фан-зоны.

"Была идея совместить приятное с полезным, дать возможность людям не просто поболеть за футбол, но и в такой атмосфере, инфраструктуре послушать одних из лучших музыкантовю. <...> Это не игровой день, мы не будем ничего транслировать, мы специально выбрали эту дату, когда не будет матчей", - пояснил он ТАСС, отметив, что площадка фан- зоны оснащена современным оборудованием, поэтому звук должен быть хорошим.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.