Матвиенко пожелала сборной России дальнейших успехов на чемпионате мира по футболу

Спикер Совфеда также отметила поддержку болельщиков российской команды

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая пленарное заседание в среду, порадовалась двум победам сборной России на чемпионате мира по футболу и пожелала футболистам дальнейших успехов на этом первенстве.

"Наша национальная команда по футболу одержала две такие потрясающие победы. Огромная радость для всех нас. Мы не ожидали такого успешного выступления. Тем более радость вдвойне", - сказала Матвиенко.

По ее словам, начало чемпионата мира по футболу получилось замечательным. "Это тот случай, когда и стены помогают. И, конечно же, многомиллионная армия россиян, которые болели и болеют, поддерживают нашу команду. Давайте пожелаем нашим футболистам удачи, успехов и такого же дальнейшего успешного выступления на чемпионате мира. Мы будем также горячо болеть", - отметила спикер Совфеда.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Шестой игровой день чемпионата мира по футболу запомнился победой сборной России над египтянами, которая фактически обеспечила российской команде выход из группы.

Сборная России ранее никогда не выходила из группы на чемпионатах мира. Последний раз отечественной сборной это удавалось в 1986 году, когда команда СССР дошла до 1/8 финала турнира в Мексике. Лучшим достижением советской сборной на чемпионатах мира является четвертое место в 1966 году, еще трижды команда выходила в четвертьфинал (1958, 1962, 1970).