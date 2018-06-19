Матч группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии состоится в среду в Ростове-На-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Около 42 тыс. билетов продано на матч чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Саудовской Аравии, 50% из них купили иностранные болельщики. Об этом ТАСС сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Матч группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии состоится в среду в Ростове-На-Дону.

"Билетов продано порядка 42 тыс. Стадион практически будет полный. Где-то около 50% [билетов купили] иностранцы", - сказал Аракелян.

Первый матч чемпионата мира в Ростове-на-Дону прошел 17 июня - сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча установила рекорд посещаемости "Ростов- Арены" - 43109 зрителей. В Ростове-на-Дону состоятся еще четыре матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.