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20 июня, 10:30
Министерство туризма Бразилии осудило болельщиков за поведение в России
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Сообщается, что мужчин ждет административное разбирательство на родине

ТАСС, 20 июня. Министерство туризма Бразилии осудило поведение болельщиков из этой страны за неприемлемое отношение к женщинам, прокомментировав распространенное ранее в социальных сетях видео, на котором присутствуют мужчины в форме бразильской национальной сборной. Заявление опубликовано во вторник на сайте ведомства.

"Мы осуждаем отношение, зафиксированное на видео, и считаем, что мачизм и женоненавистничество неприемлемы ни в каком отношении, не говоря уже таком событии, как Кубок мира, которое способствует связям между народами и культурами всего мира", - говорится в тексте. Министерство также опровергло опубликованную бразильскими СМИ информацию о том, что мужчины являются сотрудниками ведомства.

Как ранее сообщил ряд бразильских СМИ, ролик с футбольными болельщиками и молодой женщиной, снятый в центре Москвы, распространился в социальных сетях 16 июня. На нем мужчины во время праздничных гуляний по случаю чемпионата мира по футболу учат женщину словам непристойной песни на португальском языке, которую та повторяет, не зная перевода.

Видео вызвало широкий общественный резонанс в Бразилии, где поведение болельщиков осудили многие знаменитости и пользователи социальных сетей. По данным телеканала Globo, удалось установить личности трех присутствовавших на видео мужчин, двух из них ждет административное разбирательство на родине.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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