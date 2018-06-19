Маттеус: команды показывают справедливый футбол на чемпионате мира в России

По словам бывшего игрока сборной Германии, мировой футбол становится с каждым днем все более уравненным

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июня. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус дал высокую оценку чемпионату мира по футболу в России, подчеркнув, что на турнире команды демонстрируют хороший уровень игры, и сюрпризы преподносят даже те сборные, которые не считались фаворитами. Слова Маттеуса приводит аргентинская газета La Nacion.

"Все сборные уже сыграли по матчу, поэтому самое время подвести первый предварительный итог чемпионата. И необходимо сразу заметить: турнир меня очень радует, - отметил Маттеус. - Это дисциплинированный и справедливый футбол, не было оплошностей, сделанных злонамеренно, и cистема видеопомощи арбитрам (VAR) пока работает правильно, несмотря на то, что я бы принял другое решение в двух или трех случаях".

"Это чемпионат с хорошим уровнем игры, и сборные, которые считаются "малыми", также могут удивить. Я не думаю, что какая-то из этих команд станет чемпионом, но они все еще способны дать отпор фаворитам", - считает Маттеус, который пять раз принимал участие в чемпионатах мира.

"За исключением сборной Саудовской Аравии, ни одна команда не провалилась с треском, - подчеркнул Маттеус. - Это показывает, что мировой футбол становится с каждым днем все более уравненным. Скорость и атлетические способности [игроков] продолжают расти. И организация [игры] в сборных [не являющихся претендентами на победу в ЧМ] с каждым днем все лучше, из-за чего некоторые фавориты столкнулись с трудностями".