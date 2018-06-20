Мун Чжэ Ин надеется, что в полуфинале ЧМ-2018 встретятся сборные РФ и Южной Кореи

Президент Южной Кореи пожелал российской команде "добиться прекрасных результатов" на чемпионате

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин надеется, что в полуфинале проходящего в России чемпионата мира по футболу сыграют сборные РФ и Южной Кореи. Своими ожиданиями он поделился в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, "Российской газеты" и телеканала "Россия 24" накануне начинающегося в четверг государственного визита в Москву.

"Надеюсь, что наши команды сыграют хорошо и встретятся друг с другом в полуфинале", - сказал он, поздравив РФ с проведением чемпионата мира.

Мун Чжэ Ин не оставил без внимания успешное выступление сборной России на проходящем турнире, что, по его словам, придает ЧМ атмосферу праздника. "Команда России уже в первом матче забила пять голов, порадовав весь народ. Желаю российской сборной продолжать в том же духе и добиться прекрасных результатов", - добавил президент.

Сборная России начала свое выступление на ЧМ с двух побед. В матче открытия чемпионата 14 июня российские футболисты победили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0, а 19 июня в матче второго тура группового раунда обыграли египтян со счетом 3:1. В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая.

Сборная Южной Кореи на чемпионате пока сыграла только один матч, уступив Швеции со счетом 0:1. 23 и 27 июня ей предстоят встречи со сборными Мексики и Германии.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.