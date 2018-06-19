Биатлонист Шипулин готов подарить лыжи футболисту Дзюбе за голы на ЧМ-2018

Форвард забил два гола в двух матчах на чемпионате мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин готов подарить лыжи нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе за голы в двух матчах группового этапа чемпионата мира. Об этом Шипулин сообщил журналистам. Дзюба забил гол в матче открытия турнира против команды Саудовской Аравии (5:0), а также отличился во встрече второго тура против сборной Египта (3:1).

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