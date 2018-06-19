Вице-президент РФС: почет и уважение Черчесову, что он создал нынешнюю сборную России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову нужно отдать почет и уважение за то, что он создал нынешнюю команду, которая находится в шаге от выхода из группы на чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.
Во вторник сборная России обыграла во втором туре группового этапа команду Египта со счетом 3:1. Россияне с шестью очками лидируют в группе A. Чтобы команда досрочно вышла в 1/8 финала, в среду сборная Уругвая не должна проиграть команде Саудовской Аравии.
"Огромные почет и уважение Станиславу Саламовичу Черчесову, что он сделал эту команду. Теперь вся критика превратилась в похвалу: у нас от ненависти до любви, как и от любви до ненависти, - один шаг. Ему надо было перетерпеть критику", - сказал Анохин.
Он поздравил всех болельщиков с победой и практически обеспеченным выходом из группы. "Рад, что ребята собрались, выполнили тренерские установки и выложились по максимуму. У меня были определенные опасения, я очень переживал перед этой игрой, поселился в гостинице вместе с египтянами, видел их настрой, смотрел на их болельщиков, которых было очень много, поэтому было волнительно", - отметил вице-президент РФС.
"Теперь надо ехать в Самару, обыгрывать Уругвай, выходить с первого места из группы и ставить максимальные задачи, ведь нашу сборную не остановить. Чего нам теперь бояться? Мы когда-то и у голландцев выигрывали, главное - настрой хороший, трибуны активно поддерживают, поэтому домашний чемпионат должен приносить удачу, и мы должны хорошо выступать. Не вижу непреодолимых задач", - сказал Анохин.
В следующем матче чемпионата мира сборная России 25 июня в Самаре сыграет против команды Уругвая.