Вице-президент РФС: почет и уважение Черчесову, что он создал нынешнюю сборную России

Сергей Анохин поздравил всех болельщиков с победой над командой Египта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову нужно отдать почет и уважение за то, что он создал нынешнюю команду, которая находится в шаге от выхода из группы на чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Во вторник сборная России обыграла во втором туре группового этапа команду Египта со счетом 3:1. Россияне с шестью очками лидируют в группе A. Чтобы команда досрочно вышла в 1/8 финала, в среду сборная Уругвая не должна проиграть команде Саудовской Аравии.

"Огромные почет и уважение Станиславу Саламовичу Черчесову, что он сделал эту команду. Теперь вся критика превратилась в похвалу: у нас от ненависти до любви, как и от любви до ненависти, - один шаг. Ему надо было перетерпеть критику", - сказал Анохин.