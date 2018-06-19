Эксперт: чемпионат мира по футболу положительно отразится на инвестициях в Россию

Председатель правления Ассоциации европейского бизнеса считает, что гости страны увидели, как сильно она отличается от образа в западной прессе

ТАСС, 20 июня. Проведение чемпионата мира по футболу положительно отразится на бизнесе и инвестициях в Россию. Такое мнение высказал ТАСС председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе.

"Мы сами все иностранцы, которые живут в России. <...> Те, кто вернется с чемпионата домой, они будут рассказывать своим друзьям о совершенно другой России, чем о той, которую они знают через прессу. Это, конечно, отражается на бизнесе, на всех иностранцах, которые думают, или готовы делать инвестиции сюда. Наша ассоциация это <...> приветствует", - сказал он.

По словам главы ассоциации, люди, приехавшие на чемпионат мира по футболу, "увидят современную Россию, которая открыта для бизнеса".

Ассоциация европейского бизнеса - основное представительство иностранных инвесторов в РФ, куда входят более 500 компаний, работающих в России.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.