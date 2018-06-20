Фавориты закрутили интригу 

Заключительные матчи в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России были сыграны 19 июня. Также уже состоялся первый матч второго тура, в котором встретились сборные России и Египта (3:1).
Уже на старте турнир не обошелся без сенсаций со стороны некоторых его фаворитов. Так, бразильцы с Неймаром сыграли вничью со швейцарцами (1:1), аргентинцы во главе с Лионелем Месси — с исландцами (1:1), а действующие чемпионы мира — немцы — и вовсе уступили мексиканцам (0:1). Но, во-первых, такие результаты только закручивают интригу и подогревают интерес к последующим играм. Во-вторых, не зря существует выражение "вкатываться в турнир". Те же немцы в 2014 году на групповом этапе сыграли вничью с ганцами и в 1/8 финала сломили сопротивление алжирцев лишь в дополнительное время, а в 2010 году испанцы победный для себя турнир начали вовсе с поражения от швейцарцев.
В остальном турнир оправдывает ожидания. Приятно, что начало футбольному празднику дали российские футболисты, забившие пять безответных мячей — один красивей другого — в ворота команды Саудовской Аравии. Почин поддержали уже на следующий день испанцы и португальцы, выдавшие потрясающий по драматизму сюжет, увенчавшийся хет-триком Криштиану Роналду. В пяти матчах из 17 было забито три или больше голов, средняя результативность составила 2,47 гола за игру (всего — 42 голов).
Эффектными голы получились у россиянина Дениса Черышева, француза Поля Погба, серба Александра Коларова. Роналду порадовал ценителей футбола хет-триком на любой вкус — реализованный пенальти, гол с игры и точный удар со штрафного. Дублями, помимо Черышева, отметились испанец Диего Коста и бельгиец Ромелу Лукаку.
Принципиальность борьбы доказывает тот факт, что восемь из этих голов были забиты после 80-й минуты, причем четыре стали победными, а один принес команде ничью.
На турнире были назначены уже десять пенальти, восемь из которых были реализованы. Связано это с впервые применяемой на турнире такого уровня системой видеоассистентов арбитра (VAR), которая позволяет судьям остановить игру и разобраться в сложном эпизоде, который может оказать влияние на ход игры. Так, с помощью технологии были забиты оба мяча французов в матче с австралийцами (2:1) — сначала она помогла судье назначить пенальти, а затем определить, пересек ли мяч линию ворот. Участники действия признаются, что уже относятся к веянию времени спокойно, с пониманием, пусть еще не до конца привыкли к таким длинным остановкам в игре.
Первые в своей истории матчи на мировых первенствах на турнире в России провели сборные Исландии и Панамы, причем скандинавы смогли остановить аргентинцев (1:1). В историю вошел мексиканец Рафаэль Маркес, который стал всего третьим футболистом, которому удалось сыграть на пяти чемпионатах мира. Японцы в матче с колумбийцами (2:1) принесли первую победу азиатской сборной над южноамериканской в рамках мировых первенств, хотя до этого подобных встреч состоялось целых 17.
В целом борьба на российских стадионах не выходит за рамки спортивной. Пока единственная красная карточка была предъявлена колумбийцу Карлосу Санчесу, но получил он ее за то, что сыграл рукой, пытаясь защитить свои ворота от неминуемого гола. Кстати, наказание, вынесенное уже на третьей минуте, стало вторым самым быстрым на чемпионатах мира, быстрее удалился только уругваец Хосе Батиста в игре с шотландцами на турнире 1986 года — уже на 54-й секунде. В среднем судьи предъявляют 3,06 желтых карточек за игру (всего — 52), что является вторым наименьшим показателем, начиная с мирового первенства 1990 года.
К сожалению, несколько игроков получили травмы, которые могут завершить их выступление на турнире, — россиянин Алан Дзагоев, тунисец Муэ Ассен, южнокореец Пак Чжу Хо и датчанин Уильям Квист.
Не возникает вопросов с обеспечением безопасности. Не было зафиксировано ни одного организованного столкновения болельщиков, ничего подобного тому, что имело место, например, два года назад во Франции во время чемпионата Европы. Правда, при общей безопасности и спокойствии на улицах некоторым иностранцам напомнили, что и в России зевать не стоит, например, один болельщик лишился кошелька и телефона, празднуя победу своей команды в баре.
В целом футбол захватил страну. Матчи турнира посетили в общей сложности свыше 800 тысяч зрителей. Рекорды посещаемости установлены на стадионах в Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Санкт-Петербурге. Уже к 17 июня фестивали болельщиков в городах посетили более 1 млн человек. Просмотры роликов с народными гуляниями и братаниями болельщиков разных стран на улице Никольской в Москве и в других городах стали уже традицией.
Гости турнира начинают знакомиться с Россией. Так, Роналду одним из первых узнал, что в России есть древняя традиция встречать гостей караваем с солью. Гости турнира выяснили, что летом в богатом водоемами Нижнем Новгороде полно мошек, что в Санкт-Петербурге и Москве может лить как из ведра, а в Волгограде и Сочи стоять такая жара, что властям приходится напоминать о мерах безопасности.
Турнир встретил десятки звезд, причем не только футбола — Робби Уильямс, Наталья Орейро, Диего Марадона, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, десятки чемпионов мира разных лет. Страна ждет появления на турнире короля футбола Пеле и желает ему крепкого здоровья — пока бразилец не чувствует себя в состоянии прилететь в Россию.
Турнир стал площадкой для дипломатических встреч. Церемонию открытия посетили наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и вице-премьер госсовета Китая Сунь Чуньлань. Кроме того, гостями мероприятия стали президенты Панамы, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Южной Осетии, Боливии, Киргизии, Руанды, Абхазии, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и многие другие. Визиты в Россию также нанесли глава Сенегала Маки Саль и президент Швейцарии Ален Берсе.
Приезд принцессы Японии Хисако Такамады стал первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. Планируют посетить турнир президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Игру бразильской сборной со швейцарцами прокомментировал, сидя за тюремной решеткой, экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий 12-летнее заключение по делу о коррупции. Остальные главы государств активно поддерживают свои сборные на отдалении.
Четыре дня перед стартом турнира в Москве заседал конгресс ФИФА, который в итоге выбрал хозяев чемпионата мира 2026 года, впервые турнир примут три страны — США, Канада и Мексика.
Антон Рассказов