ТАСС подводит итоги первых дней мирового первенства по футболу

Заключительные матчи в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России были сыграны 19 июня. Также уже состоялся первый матч второго тура, в котором встретились сборные России и Египта (3:1).

Фавориты закрутили интригу

Уже на старте турнир не обошелся без сенсаций со стороны некоторых его фаворитов. Так, бразильцы с Неймаром сыграли вничью со швейцарцами (1:1), аргентинцы во главе с Лионелем Месси — с исландцами (1:1), а действующие чемпионы мира — немцы — и вовсе уступили мексиканцам (0:1). Но, во-первых, такие результаты только закручивают интригу и подогревают интерес к последующим играм. Во-вторых, не зря существует выражение "вкатываться в турнир". Те же немцы в 2014 году на групповом этапе сыграли вничью с ганцами и в 1/8 финала сломили сопротивление алжирцев лишь в дополнительное время, а в 2010 году испанцы победный для себя турнир начали вовсе с поражения от швейцарцев.

В остальном турнир оправдывает ожидания. Приятно, что начало футбольному празднику дали российские футболисты, забившие пять безответных мячей — один красивей другого — в ворота команды Саудовской Аравии. Почин поддержали уже на следующий день испанцы и португальцы, выдавшие потрясающий по драматизму сюжет, увенчавшийся хет-триком Криштиану Роналду. В пяти матчах из 17 было забито три или больше голов, средняя результативность составила 2,47 гола за игру (всего — 42 голов).

Эффектными голы получились у россиянина Дениса Черышева, француза Поля Погба, серба Александра Коларова. Роналду порадовал ценителей футбола хет-триком на любой вкус — реализованный пенальти, гол с игры и точный удар со штрафного. Дублями, помимо Черышева, отметились испанец Диего Коста и бельгиец Ромелу Лукаку.

Принципиальность борьбы доказывает тот факт, что восемь из этих голов были забиты после 80-й минуты, причем четыре стали победными, а один принес команде ничью.

Новые вехи истории

На турнире были назначены уже десять пенальти, восемь из которых были реализованы. Связано это с впервые применяемой на турнире такого уровня системой видеоассистентов арбитра (VAR), которая позволяет судьям остановить игру и разобраться в сложном эпизоде, который может оказать влияние на ход игры. Так, с помощью технологии были забиты оба мяча французов в матче с австралийцами (2:1) — сначала она помогла судье назначить пенальти, а затем определить, пересек ли мяч линию ворот. Участники действия признаются, что уже относятся к веянию времени спокойно, с пониманием, пусть еще не до конца привыкли к таким длинным остановкам в игре.