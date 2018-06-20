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СМИ: китайские болельщики во время ЧМ-2018 потратят в России свыше $450 млн
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Согласно официальным данным, в этом году на турнире в России присутствует порядка 100 тыс. болельщиков из Китая

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Находящиеся в России китайские любители футбола в период проведения чемпионата мира с 14 июня по 15 июля потратят более 3 млрд юаней (около $469 млн). Об этом в среду сообщила газета China Daily.

По официальным данным, в этом году на турнире в России присутствует порядка 100 тыс. болельщиков из Китая. Как отмечается, на выездной туризм в том числе оказали влияние минувшие праздники - фестиваль "драконьих лодок" Дуаньуцзе (в этом году он пришелся на 16-18 июня).

"Чемпионат мира по футболу сильно повлиял на выездной туризм в период праздников, - сказал пиар-директор компании China Youth Travel Сюй Сяолэй. - В прошлом году мы получили около 200 заявок на поездку в Россию во время фестиваля. В этом году в российском направлении отправились более 2 тыс. человек".

Издание сообщает, что цены на трехдневные туры в Россию варьировались от 25 до 60 тыс. юаней (порядка $3,9 - $9,4 тыс.) - это на 10% выше по сравнению с прошлым годом.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. На мировом первенстве сыграют 32 команды: сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Перу (Южная Америка); Мексики, Коста-Рики, Панамы (Северная и Центральная Америка); Австралии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии (Азия); Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала (Африка).

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