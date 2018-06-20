Guardian: Россия стала замечательным местом проведения чемпионата мира по футболу

Издание отметило, что россияне "рады приветствовать турнир и болельщиков"

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Болельщики английской футбольной сборной по итогам чемпионата мира изменят свои взгляды на Россию в самую позитивную сторону. Об этом говорится в статье лондонской газеты The Guardian под названием "10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира".

Первым пунктом в этой статье отмечается, что "Россия может быть замечательным местом проведения чемпионата мира". "Политическая напряженность и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира покинет город [Москву], но, похоже, что многие люди уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну", - говорится в материале.

По мнению газеты, "Россия демонстрирует самое лучшее, самое улыбчивое выражение лица" в течение того месяца, когда она проводит ЧМ. Россияне, отмечает The Guardian, "рады приветствовать турнир и болельщиков", что в подавляющем большинстве случаев "находит позитивные отклики" у гостей мирового первенства.

В материале The Guardian подчеркивается также, что "Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала".

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах.