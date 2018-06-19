Матчем сборных России и Египта в Санкт-Петербурге стартовал второй круг группового этапа чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Шестой игровой день чемпионата мира по футболу запомнился яркой победой сборной России над египтянами, которая фактически обеспечила российской команде выход из группы, а также неожиданными поражениями сборных Польши и Колумбии. Сборная России может де-юре стать участником 1/8 финала, для этого саудовцы не должны обыграть уругвайцев, что видится вполне вероятным раскладом. Победу со счетом 3:1 в матче с египтянами сборной России принес ударный отрезок в начале второго тайма, когда в течение 15 минут в свои ворота забил египтянин Фатхи, а затем Денис Черышев и Артем Дзюба довели счет до разгромного. Единственный гол у африканской команды на счету Мохаммеда Салаха, который сыграл впервые после злополучного финала Лиги чемпионов, в котором он получил травму. В целом сборной России удалось сдержать Салаха, что стало значимым слагаемым победы.

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Отдельная тема для разговора - результативность сборной России на старте турнира. Восемь мячей - это уже на два больше, чем российской сборной удалось забить на двух предыдущих турнирах (2002, 2014). Восемь мячей - это на один больше, чем забила сборная Испании в семи матчах победного чемпионата мира 2010 года. Восемь мячей - это повторение рекорда результативности для страны-организатора (Италия, 1934 год). Отечественная сборная выиграла два матча чемпионата мира подряд впервые с 1970 года, когда были обыграны команды Бельгии и Сальвадора. На старте турнира две победы были одержаны только однажды - в 1966 году в матчах со сборными КНДР и Италии. Колумбийцев сгубило раннее удаление Ранее во вторник завершился первый тур группового этапа. Оба матча в группе H принесли неожиданные результаты. В Саранск после красно-белого нашествия перуанцев пожаловала еще одна южноамериканская торсида, на этот раз желтые колумбийцы. В Мордовию прибыло около 15 тыс. поклонников футбола из Колумбии. Ход матча между командами Колумбии и Японии предопределило раннее удаление (первое на турнире) центрального полузащитника колумбийской сборной Карлоса Санчеса. Он получил красную карточку на третьей минуте (2 мин 56 сек), но это не самое быстрое удаление в истории чемпионатов мира. В 1986 году уругваец Альберто Батиста был изгнан с поля уже на 54-й секунде матча с командой Шотландии.

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"Если теряешь одного критически важного игрока после первых трех минут, это непростое дело, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман. - Нам удалось справиться с этим в первом тайме, была ничья. Но во втором тайме сборная Японии смогла сыграть в своем стиле, адаптироваться к ситуации и забить гол, они и играли лучше, и пользовались появившимися возможностями". Санчес был удален за то, что рукой выбил мяч из ворот, а Синдзи Кагава реализовал пенальти. Колумбийцы отыгрались благодаря голу Хуана Кинтеро со штрафного. Победу японцам во втором тайме, который они провели с большим преимуществом, принес гол Юя Осако после подачи с углового от Кейсуке Хонды. Сборная Японии стала первой азиатской командой, которой удалось обыграть соперника из Южной Америки в матче чемпионатов мира. Для этого потребовалось провести 18 матчей (3 ничьи и 14 поражений). Сенегальцы вернулись на ЧМ с победой Во втором матче дня сборная Польши на московском стадионе "Спартак" проиграла команде Сенегала со счетом 1:2. Сборная Сенегала открыла счет на 37-й минуте встречи после ошибки защитников соперника - мяч срикошетил в ворота от Тьяго Ционека, а голкипер польской сборной Войцех Щенсный не сумел выручить команду. На 60-й минуте на выходе ошибся вратарь поляков, и Мбай Ньянг поразил уже пустые ворота соперника. На 86-й минуте Гжегож Крыховяк головой после розыгрыша штрафного удара сумел сократить отставание в счете, но на большее поляков не хватило. Болельщики сборной Польши на этой игре были в подавляющем большинстве. Сразу несколько польских компаний перед "Спартаком" затянули песни из советских мультфильмов, а лучшим музыкальным номером предфутбольного вечера стало хоровое исполнение "Калинки", которая постепенно становится неофициальным гимном чемпионата мира в России. Сенегальские болельщики русским песням предпочли собственную народную музыку. Уже на стадионе оказавшиеся в численном меньшинстве на красно-белых трибунах африканцы организованно забили в барабаны и частенько перекрикивали многотысячную толпу поляков.

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