Колумбийцев сгубило раннее удаление

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Шестой игровой день чемпионата мира по футболу запомнился яркой победой сборной России над египтянами, которая фактически обеспечила российской команде выход из группы, а также неожиданными поражениями сборных Польши и Колумбии.
Сборная России может де-юре стать участником 1/8 финала, для этого саудовцы не должны обыграть уругвайцев, что видится вполне вероятным раскладом. Победу со счетом 3:1 в матче с египтянами сборной России принес ударный отрезок в начале второго тайма, когда в течение 15 минут в свои ворота забил египтянин Фатхи, а затем Денис Черышев и Артем Дзюба довели счет до разгромного. Единственный гол у африканской команды на счету Мохаммеда Салаха, который сыграл впервые после злополучного финала Лиги чемпионов, в котором он получил травму. В целом сборной России удалось сдержать Салаха, что стало значимым слагаемым победы.
Отдельная тема для разговора - результативность сборной России на старте турнира. Восемь мячей - это уже на два больше, чем российской сборной удалось забить на двух предыдущих турнирах (2002, 2014). Восемь мячей - это на один больше, чем забила сборная Испании в семи матчах победного чемпионата мира 2010 года. Восемь мячей - это повторение рекорда результативности для страны-организатора (Италия, 1934 год).
Отечественная сборная выиграла два матча чемпионата мира подряд впервые с 1970 года, когда были обыграны команды Бельгии и Сальвадора. На старте турнира две победы были одержаны только однажды - в 1966 году в матчах со сборными КНДР и Италии.
Ранее во вторник завершился первый тур группового этапа. Оба матча в группе H принесли неожиданные результаты.
В Саранск после красно-белого нашествия перуанцев пожаловала еще одна южноамериканская торсида, на этот раз желтые колумбийцы. В Мордовию прибыло около 15 тыс. поклонников футбола из Колумбии.
Ход матча между командами Колумбии и Японии предопределило раннее удаление (первое на турнире) центрального полузащитника колумбийской сборной Карлоса Санчеса. Он получил красную карточку на третьей минуте (2 мин 56 сек), но это не самое быстрое удаление в истории чемпионатов мира. В 1986 году уругваец Альберто Батиста был изгнан с поля уже на 54-й секунде матча с командой Шотландии.
"Если теряешь одного критически важного игрока после первых трех минут, это непростое дело, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман. - Нам удалось справиться с этим в первом тайме, была ничья. Но во втором тайме сборная Японии смогла сыграть в своем стиле, адаптироваться к ситуации и забить гол, они и играли лучше, и пользовались появившимися возможностями".
Санчес был удален за то, что рукой выбил мяч из ворот, а Синдзи Кагава реализовал пенальти. Колумбийцы отыгрались благодаря голу Хуана Кинтеро со штрафного. Победу японцам во втором тайме, который они провели с большим преимуществом, принес гол Юя Осако после подачи с углового от Кейсуке Хонды.
Сборная Японии стала первой азиатской командой, которой удалось обыграть соперника из Южной Америки в матче чемпионатов мира. Для этого потребовалось провести 18 матчей (3 ничьи и 14 поражений).
Во втором матче дня сборная Польши на московском стадионе "Спартак" проиграла команде Сенегала со счетом 1:2. Сборная Сенегала открыла счет на 37-й минуте встречи после ошибки защитников соперника - мяч срикошетил в ворота от Тьяго Ционека, а голкипер польской сборной Войцех Щенсный не сумел выручить команду. На 60-й минуте на выходе ошибся вратарь поляков, и Мбай Ньянг поразил уже пустые ворота соперника. На 86-й минуте Гжегож Крыховяк головой после розыгрыша штрафного удара сумел сократить отставание в счете, но на большее поляков не хватило.
Болельщики сборной Польши на этой игре были в подавляющем большинстве. Сразу несколько польских компаний перед "Спартаком" затянули песни из советских мультфильмов, а лучшим музыкальным номером предфутбольного вечера стало хоровое исполнение "Калинки", которая постепенно становится неофициальным гимном чемпионата мира в России. Сенегальские болельщики русским песням предпочли собственную народную музыку. Уже на стадионе оказавшиеся в численном меньшинстве на красно-белых трибунах африканцы организованно забили в барабаны и частенько перекрикивали многотысячную толпу поляков.
"Сегодня нам удалось сыграть дисциплинированно, компактно и агрессивно, благодаря чему игроки смогли воспользоваться ошибками соперника и добиться победы", - подвел итог главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе.
"Сборной Сенегала нельзя впадать в эйфорию после победы над польской командой. Мы обыграли одну из лучших европейских команд, но совсем скоро нам предстоит матч против сборной Японии. Нельзя недооценивать японскую сборную, они очень серьезно готовятся. Надеемся, что победа над командой Польши станет отличным началом, и благодаря следующим результатам мы сможем выйти из группы", - также отметил Сиссе, который, кстати, был в составе команды на единственном для страны до этого момента чемпионате мира 2002 года.
В среду в программе чемпионата мира три матча. В 18:00 мск в Ростове-на-Дону начнется игра соперников россиян по группе - команд Уругвая и Саудовской Аравии. Два матча пройдут в группе B - португальцы и марокканцы в 15:00 сыграют в московских "Лужниках", а в 21:00 мск в Казани начнется матч сборных Испании и Ирана.