Сборная России по футболу прилетела в Москву после матча чемпионата мира с египтянами

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России прилетела в Москву из Санкт-Петербурга после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной.
По прилете в Москву футболисты и тренерский штаб сборной России сфотографировались у самолета.
Наша @TeamRussia #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/gH200JyaXp— Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.
Во вторник россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1. Матч группы А прошел в Санкт-Петербурге. Сборная России лидирует в квартете с шестью очками. Во время чемпионата мира российская команда базируется в подмосковном Новогорске.
Следующий матч россияне проведут 25 июня против команды Уругвая. Встреча пройдет в Самаре.