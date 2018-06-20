Сборная России по футболу прилетела в Москву после матча чемпионата мира с египтянами

Во вторник российская команда обыграла египтян во втором матче группового турнира ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России прилетела в Москву из Санкт-Петербурга после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной.

По прилете в Москву футболисты и тренерский штаб сборной России сфотографировались у самолета.