Россия удивила

Итальянцы впервые за 60 лет не попали на мировое первенство

РИМ, 20 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Отсутствие итальянской сборной в составе футбольных команд, принимающих в этом году участие в чемпионате мира в России, не мешает жителям столицы Италии собираться в спорт-барах и болеть за понравившихся футболистов. Единственным препятствием этому становится лишь отсутствие технической возможности демонстрации матчей первенства.

Во вторник после третьего гола россиян в матче Россия - Египет в баре в районе Трастевере в центре итальянской столицы присутствующие, не сговариваясь, скандировали: "Россия!". Спонтанный клуб болельщиков получился интернациональным. Среди посетителей было много туристов, а также несколько итальянцев.

Однако найти бар, где бы велась трансляция из Санкт-Петербурга, оказалось непросто. "У нас обычно больше спрос на национальный чемпионат или национальные лиги, поэтому мы поставили Sky (частная спутниковая платформа - прим. ТАСС), Mediaset (частная телекомпания, которая приобрела права на показ ЧМ - прим. корр.) на ней не установлен", - пояснил владелец одного из баров в Трастевере, где традиционно собираются болельщики для коллективного просмотра матчей мировых первенств.

И таких заведений, где "Mediaset не ловится", большинство. Национальная команда на ЧМ не попала, поэтому естественно, что накал страстей и интерес к нынешнему ЧМ здесь гораздо меньше. Однако многие итальянцы искренне возмущены, что государственная компания RAI не демонстрирует спортивное событие такой величины. "Италия не прошла отборочного турнира, но нашу любовь к футболу никто не отменял, и Гостелевидение обязано предоставлять право смотреть Олимпиаду, чемпионаты мира, Европы", - пишут в эти дни итальянцы в социальных сетях.

"Я показывал матчи Чемпионата мира, начиная с 1980-х годов, и не собираюсь нарушать традицию", - пояснил управляющий бара Джованни. "Я прекрасно помню финал 2006 года между Италией и Францией, тогда после нашей победы весь квартал не спал всю ночь", - поделился он.

Россия удивила

В этом году итальянцы впервые за 60 лет не попали на мировое первенство, победителями которого становились четыре раза. К началу встречи Россия - Египет в баре сидели всего двое посетителей. Один - Лука, итальянец признался: "Не могу сказать, что меня сильно захватывает этот чемпионат, но за Египет играет Мохаммед Салах, а он до прошлого года играл в "Роме" (столичная команда - прим. корр.), вот и пришел на него посмотреть".

К концу матча Лука был уже в полном восторге: во-первых, его фаворит Салах все-таки забил один гол, но главное - его поразила игра россиян. "Я такого уровня не ожидал, честно, теперь буду смотреть каждый матч с участием России и болеть за вашу страну", - проникся Лука. К тому моменту, к нескрываемой радости бармена Джованни, у стойки и за столиками уже не было свободного места, и к заказам пива прибавились более дорогостоящий виски, который предпочли трое туристов-англичан.

"Если Англия выйдет в финал, со стороны [премьер-министра Терезы] Мэй будет глупо не приехать в Россию. Они хотят изолировать Россию, но самом деле изолируют себя", - сказал один из них. "Мы в Риме еще пару дней, потом возвращаемся, так что уже дома будем болеть", - добавил его товарищ.

Незадолго до второго гола россиян в бар вошли Дмитрий с Мариной, туристы их Екатеринбурга. "Ну слава богу, хоть где-то показывают. Насилу нашли, - посетовал Дмитрий, не отрывая глаза от экрана.

По завершении игры кто-то, как Дмитрий, с большим ликованием, кто-то, как англичане, с меньшей радостью выходили из бара. Джованни сделал недельную выручку и ничуть не пожалел о выборе канала. Не скрыл искреннего огорчения только египтянин Рашиди, который держит по соседству закусочную, так как для него этот чемпионат закончился - у Египта, потерпевшего уже два поражения (помимо РФ, еще и от Уругвая), шансов на выход из группы нет. "Сейчас мне слишком обидно, но посмотрим, может имеет смысл начать болеть за Россию", - со вздохом сказал он.