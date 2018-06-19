Пас из-за границы и поздравления от болельщиков со всего мира

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20 июня, 03:06
Не чужие на празднике жизни: россияне отмечают победу футбольной сборной в центре Москвы
© Михаил Почуев/ТАСС
© Сергей Коньков/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Коньков/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
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Во вторник команда Станислава Черчесова обыграла египтян в матче группового этапа чемпионата мира и практически обеспечила себе выход в плей-офф

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Алена Полякова, Михаил Личков/. Сборная России выиграла два матча на групповом этапе домашнего чемпионата мира и практически обеспечила себе выход в плей-офф, который может быть оформлен уже завтра после встречи соперников по группе А. Российские болельщики, вдохновленные двумя яркими победами команды Станислава Черчесова вышли на улицы столицы, готовясь повторить гуляния по центру Москвы десятилетней давности после выхода команды в полуфинал Евро-2008.

После финального свистка в матче Россия - Египет сотни болельщиков вырвались из душных заполненных баров и уверенно направились в сторону Кремля. Вдохновленные и результатом, и игрой подопечных Черчесова, россияне поняли, что они не чужие на этом празднике жизни, на празднике футбола, который радует Россию уже почти неделю. Традиционная "Катюша", раскатистое "Россия, вперед" и гудки еле передвигающихся по магистралям машин очень напомнили ночь 21 июня 2008 года, когда российские футболисты в 1/4 финала чемпионата Европы победили одного из европейских грандов - сборную Нидерландов. Болельщики верят, что все впереди - в среду команда Уругвая точно не проиграет, а российская сборная гарантирует себе долгожданное продолжение мирового первенства в числе 16 лучших команд турнира.

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Традиционные в эти дни места сбора болельщиков оказались забиты полностью уже спустя 20 минут после матча. Манежная площадь, Никольская улица, Петровка, частично Тверская и прилегающие к ней переулки напоминали концерты поп-звезд под открытым небом. Добродушно и аккуратно люди курсировали между барами, поздравляли друг друга, прыгали вместе с бразильцами или распевающими аргентинцами, танцующими колумбийцами и марокканцами. "Сегодня и наш праздник", - кричали российские парни, запевая "Катюшу".

Болельщик сборной России Виталий Законов, который приехал на чемпионат мира из города Шумерли, в беседе с корреспондентами ТАСС отметил, что не ожидал сегодняшней победы. "Наверное, мало будет двух слов, чтобы описать те ощущения, которые я испытываю. Мы верили в команду, но, честно говоря, не ожидал, что сегодня добьемся победы, теперь знаю, что искренняя поддержка творит чудеса. В сборной России хотел бы отметить Александра Головина, который является самым перспективным игроком нашей сборной", - сказал Виталий.

© Алена Полякова/ТАСС
Болельщик сборной России Виталий Законов

Студент Московского авиационного института Артем Кропоткин, делясь впечатлениями с корреспондентами ТАСС, выразил мнение, что теперь каждый болельщик сборной России обязан отрастить усы, как у главного тренера сборной Черчесова. "Признаюсь, эмоций уже нет - одно опустошение, ведь никто не ожидал сегодняшнего результата, и если после первого матча был какой-то проблеск надежды, то сегодня после второго гола в ворота Египта в фан-зоне было просто землетрясение, которому могут позавидовать мексиканцы. Считаю, что теперь каждый болельщик нашей сборной должен отрастить усы, как у Станислава Черчесова", - сказал Артем.

Пас из-за границы и поздравления от болельщиков со всего мира

Иностранцы активно поздравляли с победой российских болельщиков, прикидывали сетку плей-офф и рассуждали, на какой стадии их команда может сыграть со сборной России.

Болельщик сборной Бразилии Гаэль Агуэндо Фернандо, не скрывая эмоций, обнимал болельщиков российской сборной и желал им как можно дольше наблюдать за выступлением своей сборной на чемпионате мира.

"Россия, вперед! Россия лучше всех! Поздравляю всех болельщиков сборной с 99 процентным выходом в 1/8 финала чемпионата мира и желаю, чтобы вы как можно дольше наблюдали за выступлением своей команды на мировом первенстве, пускай Россия и Бразилия встретятся в финале", - поделился эмоциями Фернандо с корреспондентами ТАСС.

Если болельщикам сборной России из Воронежа требуется около шести часов, чтобы добраться до Москвы и поддержать свою любимую сборную в столице, то самые отчаянные преодолевают Атлантический океан ради поддержки своих любимцев. Семья Новиковых в составе 53-летнего Игоря и его жены Александры прилетели в Москву из Аргентины.

"Мы с женой Александрой прилетели из Аргентины, чтобы поддержать не только российскую сборную, но и команду Аргентины. По сегодняшнему матчу могу сказать коротко и по- русски: "Мы их сделали!". Не хочу загадывать соперников на стадии плей-офф, а просто хочу пожелать, чтобы сборные России и Аргентины сыграли в финале", - сказал Игорь в беседе с корреспондентами ТАСС.

© Алена Полякова/ТАСС
Болельщики сборной России из Аргентины Игорь и Александра

Лучший чемпионат мира по футболу в истории

Никольская ближе к полуночи оказалась забита настолько, что несколько входов на улицу были перекрыты. Попасть внутрь через дворик от Исторического музея оказалось невозможным, и люди перемещались через станцию метро "Площадь революции" к противоположному выходу или огибали гостиницу "Метрополь" через Театральный проезд и ныряли в шумную толпу. Бары благоразумно завершили работу. Кто-то работал по расписанию, у других попросту закончился алкоголь.

Не поскупились на эмоции в беседе с корреспондентами ТАСС и болельщики сборной Марокко Тахар и Абдулхади, которые назвали чемпионат мира в России лучшим в истории.

"Хотелось бы выразить благодарность России за великолепную организацию мирового первенства. Ваша страна организовала лучший чемпионат мира в истории, и хотелось бы вам пожелать, чтобы ваша сборная как можно дальше продвинулась по турнирной сетке. Сегодня был фантастический матч, Россия действительно заслужила победу, это просто великолепно", - говорили собеседники, перебивая друг друга.

© Алена Полякова/ТАСС
Болельщики сборной Марокко Тахар и Абдулхади

Болельщики плотной толпой двигались в разных направлениях, задерживаясь на совместные фото с представителями других стран. Внутри совсем не оказалось органов правопорядка, сотрудники Росгвардии контролировали лишь выходы к метро и проезжую часть, не допуская пешеходов, которые затрудняли проезд автомобилей. Впрочем автомобилисты и сами рады были бы присоединиться к празднованиям. Из каждой второй машины показывался российский флаг и радостные лица болельщиков, а клаксоны не замолкали ни на секунду.

Уже в среду сборная России может впервые выйти в плей-офф чемпионатов мира, а с учетом результатов команды СССР - в первый раз за 32 года. И российские болельщики уже показали, как они будут поддерживать команду в следующих матчах.

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