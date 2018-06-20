Медведев рад победе российской сборной в матче с египтянами на ЧМ-2018

Глава кабмина рассказал, что смотрел матч вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что смотрел матч национальной сборной против команды Египта на чемпионате мира по футболу вместе с главой правительства Белоруссии Андреем Кобяковым и поприветствовал победу россиян со счетом 3:1.

"За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!" - написал глава правительства РФ на своей странице в Facebook.

Медведев также выложил фотографию, на которой он изображен вместе с Кобяковым на фоне телеэкрана с трансляцией игры.

Российский премьер во вторник находился в Минске, где состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.