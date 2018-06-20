Немецкое издание извинилось за то, что предрекло сборной РФ вылет на групповом этапе ЧМ

Авторы статьи в Der Spiegel сделали вывод, что Россия "в игровом отношении сильнее, чем многие другие команды"

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Немецкое издание Der Spiegel признало, что ошиблось со своим прогнозом, согласно которому сборная России не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в комментарии, опубликованном после матча, в котором россияне победили египтян со счетом 3:1.

"Сорри, Россия, мы были неправы", - под таким заголовком во вторник вечером вышла статья. Авторы напомнили, что после того, как команда РФ разгромила сборную Саудовской Аравии (5:0), они утверждали, что россияне все равно вылетят с турнира на групповом этапе. "Мы должны это поправить, мы недооценили хозяев ЧМ", - отметили журналисты издания, комментирующие чемпионат.

"После второй игры все выглядит иначе, Россия почти достигла одной восьмой финала и переменила наше мнение", - говорится в статье. Авторы делают вывод, что Россия "в игровом отношении сильнее, чем многие другие команды".

Как отмечается, в матче с Египтом Россия использовала новой вариант атаки - "с мощным нападающим" в лице Артема Дзюбы, что и привело к успеху. В то же время немецкие комментаторы напомнили, что возможным соперником россиян в одной восьмой могут стать Испания или Португалия. "Обе команды для пусть и сильной в настоящей момент России едва ли станут преодолимой задачей. Но мы один раз уже ошиблись", - констатировали авторы.

Der Spiegel также отметило, что после победы над Египтом сборная России стала "лучшей командой-хозяйкой в истории чемпионатов мира". "Две игры, две победы, разница мячей 8:1 - такое удавалось прежде только Италии в 1934 году. Обе страны в этом отношении делят первое место", - отметило немецкое издание.