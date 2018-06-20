Аргентинские фанаты в Нижнем Новгороде отпраздновали победу сборной России над египтянами

Гости города из Южной Америки распевали на центральных улицах гимн РФ и русские народные песни

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Болельщики из Аргентины, прибывшие в Нижний Новгород, в едином порыве с российскими фанатами празднуют победу сборной России в матче чемпионата мира по футболу с командой Египта (3:1). Они передвигаются по улицам города в общей колонне и пытаются напевать российский гимн и некоторые песни.

Во вторник россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1. Матч группы А прошел в Санкт-Петербурге. Сборная России лидирует в квартете с шестью очками.

Около ресторанов на одной из центральных улиц аргентинцы растянули свой флаг рядом с российским и, встав на возвышенность, радуются успеху российской команды. "Мы сегодня выучили несколько песен - "Калинку-Малинку", "Катюшу", исполняем их как умеем, чтобы доставить радость победы нашим дружелюбным друзьям из России", - сказал гость из Аргентины по имени Сантьяго. Радость от триумфа российской сборной разделили также шведы, корейцы, хорваты и другие гости города, они выкрикивали с акцентом фразу "Россия, вперед!"