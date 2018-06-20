Аргентинские фанаты в Нижнем Новгороде отпраздновали победу сборной России над египтянами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Болельщики из Аргентины, прибывшие в Нижний Новгород, в едином порыве с российскими фанатами празднуют победу сборной России в матче чемпионата мира по футболу с командой Египта (3:1). Они передвигаются по улицам города в общей колонне и пытаются напевать российский гимн и некоторые песни.
Во вторник россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1. Матч группы А прошел в Санкт-Петербурге. Сборная России лидирует в квартете с шестью очками.
Около ресторанов на одной из центральных улиц аргентинцы растянули свой флаг рядом с российским и, встав на возвышенность, радуются успеху российской команды. "Мы сегодня выучили несколько песен - "Калинку-Малинку", "Катюшу", исполняем их как умеем, чтобы доставить радость победы нашим дружелюбным друзьям из России", - сказал гость из Аргентины по имени Сантьяго. Радость от триумфа российской сборной разделили также шведы, корейцы, хорваты и другие гости города, они выкрикивали с акцентом фразу "Россия, вперед!"
Аргентинцы в Нижнем тоже отмечают нашу победу над Египтом pic.twitter.com/28WZZUIjAf— Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 19 июня 2018 г.
Российские болельщики планируют отмечать победу своей любимой команды до утра. "Еще один подарок от нашей сборной, честно - не ожидали. Наши Артем Дзюба и Денис Черышев красавцы, будем гулять всю ночь. Такого праздника в нашем городе уже, наверное, не будет на моем веку, это круче, чем Новый год", - сказал нижегородец Андрей Горин.
На площади Горького и улице Горького праздник создавали клаксоны автомобилей. Не отставали от них и автобусы, которые гудками приветствовали своих пассажиров на остановках.
Ближе к площади Свободы толпа уже не была столь разгоряченной и останавливалась послушать классическую музыку в исполнении уличных музыкантов. "Я студент музыкального училища, решил таким способом поддержать свою сборною и выразить радость от победы. Никаких денег мне не надо, я играю для настроения горожан", - сказал ТАСС Ярослав Минский, исполняющий композиции Баха и Моцарта.