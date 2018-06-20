Празднование победы российской сборной продолжается на Невском и других центральных улицах города до поздней ночи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Несколько десятков болельщиков сборной Египта по футболу, преимущественно дети, приветствовали свою сборную возле отеля на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, куда футболисты прибыли после матча с Россией, закончившегося для них поражением со счетом 1:3. Болельщики не нарушали общественный порядок, вели себя организовано и вежливо.

Сборная Египта прибыла в отель в сопровождении полиции. Футболисты прошли по коридору, заранее оцепленному металлической решеткой, не реагируя на крики из толпы, глядя под ноги. Между тем дети радовались кумирам, негромко выкрикивали имена спортсменов и фотографировали их. Взрослые расступились перед решеткой, чтобы молодой фанат сборной Египта на инвалидной коляске смог увидеть футболистов.

Российские болельщики, встречая египтян во время празднований в городе, обнимались с ними и утешали, как могли.

Город не спит

Празднование победы российской сборной продолжается на Невском и других центральных улицах Санкт-Петербурга до поздней ночи. У Гостиного двора несколько сотен человек собрались в импровизированный хор, который исполнил Гимн России.

"Давно такой радости не видел", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС выходец из Йемена Абдулла, живущий в Санкт-Петербурге. Сходное впечатление высказал в своем Instagram лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. "Давненько такого не видел. Со времен, наверное, победы "Зенита" в финале кубка УЕФА (в 2008 году - прим. ТАСС)", - сказал Шнуров. Люди на Невском поют, танцуют, приветствуют друг друга, размахивают флагами.

Городские власти подводят первые итоги. Павел Белов, председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС, что матч "прошел в штатном режиме, фан-зону на Конюшенной площади посетили 12500 болельщиков".

Празднование охватило и метро - на станции "Гостиный Двор", расположенной рядом с фестивалем болельщиков, люди кричат "Россия - чемпион". На станции "Маяковская", расположенной рядом с Московским вокзалом, люди с флагами сборной обнимаются друг с другом, при этом петербуржцы помогают иностранцам сориентироваться, чтобы попасть на нужную станцию. На станции "Новокрестовская", ближайшей к стадиону, временами кто-то устраивает перекличку: "Есть болельщики Локомотива?" "Есть фанаты ЦСКА Москва?" В ответ на один из таких вопросов кто-то выкрикнул "Это неважно - все мы Россия!".

Музыка на Крестовском

Болельщики, побывавшие в этот вечер на стадионе, покидали его достаточно долго - даже через полчаса после окончания матча поток людей был довольно интенсивным, но давки не было, все шли спокойно. Группы болельщиков приветствовали друг друга, обменивались восторгами от прошедшей игры и шли к метро. Около "Новокрестовской" состоялся импровизированный концерт уличных музыкантов, которые исполняли популярную российскую музыку, рок. Люди останавливались около них, танцевали, подпевали, несмотря на холодную ветреную ночь.