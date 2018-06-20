Сборная России по футболу вылетела в Москву после матча чемпионата мира с египтянами

Во вторник россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1. Матч группы А прошел в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России вылетела в Москву из Санкт-Петербурга после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной.

Во вторник россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1. Матч группы А прошел в Санкт-Петербурге. Сборная России лидирует в квартете с шестью очками. Во время чемпионата мира российская команда базируется в подмосковном Новогорске.

Следующий матч россияне проведут 25 июня против команды Уругвая. Встреча пройдет в Самаре.