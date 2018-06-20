Газинский: футболисты сборной России не собирались грубо играть против египтянина Салаха

Полузащитник считает, что игрокам российской сборной удалось сдержать лидера египтян Мохаммеда Салаха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российские футболисты не думали о том, чтобы целенаправленно сыграть против лидера египтян Мохаммеда Салаха грубо, учитывая, что он только недавно залечил травму. Об этом журналистам рассказал полузащитник россиян Юрий Газинский.

Сборная России во втором матче на чемпионате мира обыграла команду Египта со счетом 3:1. Салах пропускал первый матч с командой Уругвая (0:1) из-за травмы плеча, которую он получил в финале Лиги чемпионов 23 мая.

"Это не совсем правильно [играть грубо против него], мы едим общий хлеб, думать о таких вещах нет смысла. Мы готовились к нему, уделяли ему особое внимание. Считаю, что его удалось сдержать", - сказал Газинский.

Египтянин в минувшем сезоне был признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги. "Все прекрасно понимают, кто такой Салах, тут не нужно говорить громких слов. У нас было о нем представление, человек провел шикарный сезон, и все прекрасно понимали, что он из себя представляет", - отметил российский футболист.

Следующий матч россияне проведут 25 июня в Самаре с уругвайцами.