Во вторник сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1 и вышла в лидеры группы А, набрав шесть очков в двух матчах

ТАСС, 20 июня. Футболисты сборной Сербии посмотрели матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта и поддерживали российскую команду. Об этом сообщает портал B92 со ссылкой на страницу сербского полузащитника Неманьи Матича в Instagram.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

Во вторник сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1 и вышла в лидеры группы А, набрав шесть очков в двух матчах. В заключительном матче группового этапа 25 июня сборная России в Самаре сыграет с командой Уругвая.

Сборная Сербии базируется в Светлогорске (Калининградская область) во время чемпионата мира. Футболисты команды собрались вместе для совместного просмотра матча сборных России и Египта. Сербы активно поддерживали сборную России, выкрикивая "Россия!".

Сборная Сербии в стартовом матче на чемпионате мира обыграл команду Коста-Рики со счетом 1:0. Команда единолично вышла в лидеры группы Е, набрав три очка. В следующем матче сербы встретятся 22 июня в Калининграде со швейцарцами.