Дзюба: в сборной России на ЧМ-2018 выступают 23 брата

По словам нападающего, он спокойно относится к тому, что лучшим игроком матча второй раз подряд признали полузащитника Дениса Черышева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба отметил великолепную атмосферу в коллективе на чемпионате мира. Об этом он рассказал журналистам после матча со сборной Египта.

Во вторник сборная России обыграла команду Египта (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Дзюба забил третий гол российской команды в игре.

По словам нападающего, он спокойно относится к тому, что лучшим игроком матча второй раз подряд признали полузащитника Дениса Черышева. "Мы команда, мы 23 брата, и его [Черышева] победа - это наша победа. Мы все безумно счастливы, и Денис заслужил это звание, как любой из наших игроков", - сказал Дзюба.

Форвард считает, что вся команда вышла на пик формы к началу турнира. "Не все получалось, но когда играешь официальные матчи, это не сравнимо ни с чем. Мы в шоке от полных стадионов, такой поддержки. Мы 23 счастливчика, которые смогли преодолеть все, попасть в сборную, и мы хотим дальше участвовать в этом празднике футбола", - сказал футболист.

После финального свистка Дзюба отметил победу на поле вместе со своим пятилетним сыном. "Ребенок безумно счастлив, хотел поиграть в футбол. Я ему сказал, что папа немножко устал, что мы с ним обязательно еще поиграем", - рассказал нападающий.

В заключительном матче на групповой стадии чемпионата мира сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре 25 июня.