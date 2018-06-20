Рекорд численности болельщиков в фан-зоне был установлен 14 июня, когда фестиваль посетили 25 тысяч человек

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Фестиваль болельщиков в Сочи в течение вторника посетили 19,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии Сочи после матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта.

Российская команда во вторник обыграла египетских футболистов со счетом 3:1. Встреча прошла в Санкт- Петербурге, победа позволила россиянам практически гарантировать себе выход в плей-офф чемпионата мира.

"За день в нашей фан-зоне побывали 19,5 тысяч человек", - сказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Рекорд численности болельщиков в сочинской фан-зоне был установлен в день ее открытия (14 июня), когда фестиваль посетили 25 тысяч человек. Фан-зона в Сочи рассчитана на единовременное пребывание 10 тысяч человек, в день матча Россия - Египет площадка была полностью заполнена еще до начала игры.

В Сочи состоятся еще четыре матча турнира: Германия - Швеция (группа F, 23 июня), Австралия - Перу (группа C, 26 июня), а также по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). Прошедший в Сочи 15 июня матч между сборными Испании и Португалии завершился вничью со счетом 3:3, 18 июня бельгийцы одержали победу над панамцами - 3:0.