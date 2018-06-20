Жители Владикавказа отмечают победу сборной России фейерверками

Россияне обыграли египтян со счетом 3:1

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июня. /ТАСС/. Жители Владикавказа, столицы Северной Осетии, уроженцем которой является главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, отмечают победу команды фейерверками, передает корреспондент ТАСС.

Во вторник российская сборная команда обыграла египтян со счетом 3:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Фейерверки пускают в разных районах города, а водители проезжающих с болельщиками машин сигналят друг другу. За игрой сборной России с Египтом наблюдали в спортбарах, кафе и ресторанах.

Сразу после матча поздравление с победой разместил на своей странице в Instagram и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. "Поздравляю сборную России, наших ребят (в сборной страны еще два осетина - вратарь Владимир Габулов и полузащитник Алан Дзагоев - прим. ТАСС), играющих в команде, и главного тренера Станислава Саламовича [Черчесова] с уверенной победой. Россия - чемпион!", - написал Битаров.