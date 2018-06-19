Дзюба: сборную России на ЧМ теперь ждут соперники космического уровня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу на домашнем чемпионате мира дальше ждут только соперники космического уровня. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Артем Дзюба.
Сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира обыграла команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечила себе путевку в плей-офф. Дзюба стал автором одного из трех мячей. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с командой Уругвая.
"Хорошо, что у нас сначала из соперников была Саудовская Аравия, потом следует Египет, а дальше вообще будет космос. Мы начинаем понимать, какие нас ждут скорости, единоборства, - сказал Дзюба. - Сегодня нам удалось выиграть, потому что мы были единым целым. Мы боролись до конца, не давали продохнуть сопернику, и это ключ к успеху к игре с командой Уругвая".
"Они [уругвайцы] такие же люди, как и мы. Да, у них там Кавани и Суарес, но будет интересно проверить себя на их фоне, а дальше соперники будут еще сильнее", - добавил Дзюба.
По мнению Дзюбы, причиной успеха в матче с египтянами стало то, что россияне не уступили ни на одном участке поля. "Удача немножко повернулась к нам, наконец мы заслуженно победили. Сумели сдержать Салаха и всю их быструю атаку", - подчеркнул он.
Предыдущий матч с командой Саудовской Аравии (5:0) Дзюба начал со скамейки запасных. "За два дня до игры Станислав Саламович [Черчесов] начал наигрывать состав, но я не был до конца уверен, что сыграю, поэтому с нетерпением ждал установки", - вспомнил игрок.