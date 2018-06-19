Дзюба: сборную России на ЧМ теперь ждут соперники космического уровня

По мнению нападающего, причиной успеха в матче с египтянами стало то, что россияне не уступили ни на одном участке поля

Сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира обыграла команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечила себе путевку в плей-офф. Дзюба стал автором одного из трех мячей. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с командой Уругвая.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу на домашнем чемпионате мира дальше ждут только соперники космического уровня. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Артем Дзюба.

"Хорошо, что у нас сначала из соперников была Саудовская Аравия, потом следует Египет, а дальше вообще будет космос. Мы начинаем понимать, какие нас ждут скорости, единоборства, - сказал Дзюба. - Сегодня нам удалось выиграть, потому что мы были единым целым. Мы боролись до конца, не давали продохнуть сопернику, и это ключ к успеху к игре с командой Уругвая".

"Они [уругвайцы] такие же люди, как и мы. Да, у них там Кавани и Суарес, но будет интересно проверить себя на их фоне, а дальше соперники будут еще сильнее", - добавил Дзюба.

По мнению Дзюбы, причиной успеха в матче с египтянами стало то, что россияне не уступили ни на одном участке поля. "Удача немножко повернулась к нам, наконец мы заслуженно победили. Сумели сдержать Салаха и всю их быструю атаку", - подчеркнул он.

Предыдущий матч с командой Саудовской Аравии (5:0) Дзюба начал со скамейки запасных. "За два дня до игры Станислав Саламович [Черчесов] начал наигрывать состав, но я не был до конца уверен, что сыграю, поэтому с нетерпением ждал установки", - вспомнил игрок.