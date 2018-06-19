Атмосфера праздника ощущалась благодаря иранским болельщикам, которые радовались голам и последующей победе сборной России вместе с казанцами

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Празднование победы российских футболистов во втором для себя матче домашнего чемпионата мира, которое прокатилось по всей стране, в Казани прошло под шумные крики и танцы иранских болельщиков. Успех команды Станислава Черчесова совпал с визитом в столицу Татарстана тысяч поклонников азиатской сборной, которая в среду постарается повторить успех россиян в матче с одними из фаворитов турнира - испанцами.

Иранские болельщики начали прибывать в Казань еще днем, постепенно наполняя городские улицы и рестораны атмосферой предстоящего футбольного праздника. Шумные и яркие, они заряжали позитивным настроением жителей города, которые, в свою очередь, ждали, что радостных эмоций им добавят и российские футболисты.

И они не подвели. Самый массовый просмотр того, как национальная сборная забивает один из другим мячи в ворота египтян, состоялся на площадке фестиваля чемпионата - на территории возле Центра семьи "Казан". Ее вместимость составляет 25 тыс. человек, и, казалось, во вторник вечером она была заполнена под завязку.

Иранцы устроили танцы

Атмосфера праздника ощущалась в том числе и благодаря иранским болельщикам, которые радовались голам и последующей победе сборной России вместе с казанцами. Сначала в фан-зоне, а после - по всему городу.