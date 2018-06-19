Иранцы устроили танцы

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Празднование победы российских футболистов во втором для себя матче домашнего чемпионата мира, которое прокатилось по всей стране, в Казани прошло под шумные крики и танцы иранских болельщиков. Успех команды Станислава Черчесова совпал с визитом в столицу Татарстана тысяч поклонников азиатской сборной, которая в среду постарается повторить успех россиян в матче с одними из фаворитов турнира - испанцами.
Иранские болельщики начали прибывать в Казань еще днем, постепенно наполняя городские улицы и рестораны атмосферой предстоящего футбольного праздника. Шумные и яркие, они заряжали позитивным настроением жителей города, которые, в свою очередь, ждали, что радостных эмоций им добавят и российские футболисты.
И они не подвели. Самый массовый просмотр того, как национальная сборная забивает один из другим мячи в ворота египтян, состоялся на площадке фестиваля чемпионата - на территории возле Центра семьи "Казан". Ее вместимость составляет 25 тыс. человек, и, казалось, во вторник вечером она была заполнена под завязку.
Атмосфера праздника ощущалась в том числе и благодаря иранским болельщикам, которые радовались голам и последующей победе сборной России вместе с казанцами. Сначала в фан-зоне, а после - по всему городу.
Центральная пешеходная улица - Баумана - превратилась в место для танцев, пения и даже игры в футбол. Иранцы искренне поздравляли россиян с успехом сборной, присоединяясь к их празднованиям и вовлекая в свои. Так, иранский мужчина средних лет, который, по-видимому, присоединился к акции в поддержку российской команды "Усы надежды", активно приглашал на танец проходящих девушек. Другие иранцы достали откуда-то огромную колонку, устроив массовую дискотеку, их соотечественники развернули огромные флаги своей страны.
Танцующие Усы надежды из Ирана #rusegy #Worldcup2018Russia pic.twitter.com/ziLSLU7kwe— Artem Kuznetsov (@KuzzzArt) 19 июня 2018 г.
Что касается болельщиков сборной России, то после двух побед на старте турнира они уже серьезно обсуждают шансы команды дойти до четвертьфинала. "Мне же теперь придется отменять планы и ехать на матчи сборной в плей-офф", - радостно сказал один из них.
Заключительный матч на групповом этапе сборная России проведет 25 июня в Самаре, соперником будет команда Уругвая. Именно она в среду может снять все сомнения в том, что россияне выйдут в следующую стадию турнира, - для этого ей достаточно будет не проиграть команде Саудовской Аравии.