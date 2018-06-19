Хлеба и зрелищ

Десятки любителей футбола собрались во вторник и в фан-зоне, созданной в лондонском представительстве Россотрудничества и именуемой "Домом болельщика"

ЛОНДОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Второй матч сборной России на чемпионате мира по футболу вызвал большой интерес у русскоязычных жителей британской столицы. Во вторник вечером сотни любителей игры собрались в различных пабах, ресторанах и культурных центрах Лондона для того, чтобы стать свидетелями второй подряд победы команды Станислава Черчесова, на этот раз в игре против команды Египта (3:1). Одним из мест, куда после работы устремились болельщики, стал ресторан русской кухни "Зима", расположенный в центральном районе Сохо. Всего за игрой, которая проецировалась на большом экране, наблюдали несколько десятков человек - больше желающих отведенное под спортивные цели помещение вместить не могло. Многие болельщики и болельщицы - а девушек в зале было много - пришли смотреть игру прямо из своих офисов, чтобы посмотреть матч, благо что время для этого было очень удобное - 19:00 (21:00 мск), то есть сразу по завершении рабочего дня.

Смотрите также Празднование победы сборной России в Казани прошло с иранским колоритом

Среди тех, кто решил поддержать во вторник российскую команду, были Руслан и Илья - два компьютерных специалиста родом из Крыма. Выпускники Севастопольского технического университета, они живут в британской столице последние три года, работая в одной из финансовых компаний лондонского Сити. "Не могу назвать себя заядлым болельщиком, но, когда футбол хорошего качества, то мне нравится наблюдать за игрой", - признался в разговоре с корреспондентом ТАСС Руслан. "Все матчи смотреть, конечно, не получается, но самые интересные из них - со сборной России, а также противостояние таких команд, как Испания с Португалией, я стараюсь не пропускать", - сказал в свою очередь Илья. Для того, чтобы не нервничать на пустой желудок, многие из болельщиков, пока не началась игра, заказали себе еду, причем, как убедился корреспондент ТАСС, предпочтение отдавалось борщу, вареникам и гренкам из черного хлеба. Хлеба и зрелищ Управляющая рестораном Марина Сутринавичене рассказала, что подобные трансляции пользуются популярностью, причем у широкого круга русскоговорящих жителей Лондона. "Как любой ресторан в Лондоне собирает людей "своей" национальности, так и мы, как русский ресторан, притягиваем русское население Лондона, и под этим мы подразумеваем не только граждан России, а людей из всех постсоветских республик, всех русскоговорящих людей в британской столице, которых здесь насчитывается около 700 тысяч человек", - рассказала она. "Многие из них ходят в русские рестораны, которых в Лондоне не так много, порядка пяти. И, коли народ хочет не только хлеба, но и зрелищ, мы транслируем спортивные мероприятия с участием сборной России - и хоккей, и футбол, и соревнования по другим видам спорта", - добавила Сутринавичене. Между тем в "Доме болельщика" Десятки любителей футбола собрались во вторник и в фан-зоне, созданной в лондонском представительстве Россотрудничества и именуемой "Домом болельщика". Здесь представлена вся официальная символика проходящего в России мирового первенства, включая талисман турнира волка Забиваку, копию золотого кубка чемпионата мира, вручаемого команде-победительнице, и другие сопутствующие тематике ЧМ-2018 предметы.

Смотрите также Иностранцы в Сочи поддержали российских футболистов после победы над командой Египта

"Когда люди входят в этот зал, то они сразу понимают, что здесь показывают футбол и именно здесь собираются болельщики", - пояснил руководитель представительства Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков. По его словам, организация подобных фан-зон является глобальной инициативой Россотрудничества - организации, насчитывающей более 80 русских культурных центров по всей планете - в рамках проекта взаимодействия с Оргкомитетом ЧМ-2018. Изначально идея заключалась в том, чтобы транслировать в прямом эфире исключительно матчи с участием команды России, однако большой интерес к первенству внес коррективы в эти планы. "Мы приняли решение не ограничиваться только матчами российской сборной, а потому стали показывать также игры англичан и плюс к тому - те встречи, которые обещают быть наиболее яркими", - сказал Чесноков. Именно так, по его словам, получилось с искрометным пиренейским дерби - поединком между сборными Испании и Португалии, завершившимся с ничейным счетом 3:3. Глава лондонского офиса Россотрудничества также отметил, что устроители "Дома болельщика" изначально не ставили перед собой цели превратить зал для просмотров футбольных телетрансляций в помещение, напоминающее британский паб, где по давно сложившейся традиции жители Альбиона привыкли в шумной обстановке наблюдать за футбольными матчами за пинтой-другой пива. Причина отказа от характерной для пабов продажи алкогольных напитков проста - в "Дом болельщика" часто приходят целые семьи вместе с маленькими детьми, и уже поэтому обстановка здесь совсем другая. Собравшиеся во вмещающем до 100 человек зале болельщики российской сборной бурно приветствовали победу национальной команды над египтянами. Однако не все из них были уверены в успехе, ведь в Англии, как нигде, знают, насколько грозную силу представляет собой лидер египетской команды Мохаммед Салах, играющий за "Ливерпуль". В итоге нападающий забил свой гол, правда не с игры, а с пенальти. Несмотря на то, что все собравшиеся болели за команду России, некоторые из присутствовавших в этот момент зааплодировали лучшему бомбардиру английской премьер-лиги, отдавая дань его таланту и мастерству. Вердикт британского болельщика Матч между командами России и Египта транслировали практически во всех лондонских пабах, однако он ожидаемо не вызвал такого же энтузиазма, как состоявшаяся накануне игра англичан против тунисцев. Она, к слову, стала самым популярным событием года на британском телевидении - ее посмотрели более 18 млн человек. И все же многие британцы с интересом смотрели на экран, как убедился корреспондент ТАСС, зайдя в один из пабов, расположенных в северном столичном районе Ислингтон.

Смотрите также Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу