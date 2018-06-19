Хлеба и зрелищ

ЛОНДОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Второй матч сборной России на чемпионате мира по футболу вызвал большой интерес у русскоязычных жителей британской столицы. Во вторник вечером сотни любителей игры собрались в различных пабах, ресторанах и культурных центрах Лондона для того, чтобы стать свидетелями второй подряд победы команды Станислава Черчесова, на этот раз в игре против команды Египта (3:1).
Одним из мест, куда после работы устремились болельщики, стал ресторан русской кухни "Зима", расположенный в центральном районе Сохо. Всего за игрой, которая проецировалась на большом экране, наблюдали несколько десятков человек - больше желающих отведенное под спортивные цели помещение вместить не могло. Многие болельщики и болельщицы - а девушек в зале было много - пришли смотреть игру прямо из своих офисов, чтобы посмотреть матч, благо что время для этого было очень удобное - 19:00 (21:00 мск), то есть сразу по завершении рабочего дня.
Среди тех, кто решил поддержать во вторник российскую команду, были Руслан и Илья - два компьютерных специалиста родом из Крыма. Выпускники Севастопольского технического университета, они живут в британской столице последние три года, работая в одной из финансовых компаний лондонского Сити.
"Не могу назвать себя заядлым болельщиком, но, когда футбол хорошего качества, то мне нравится наблюдать за игрой", - признался в разговоре с корреспондентом ТАСС Руслан. "Все матчи смотреть, конечно, не получается, но самые интересные из них - со сборной России, а также противостояние таких команд, как Испания с Португалией, я стараюсь не пропускать", - сказал в свою очередь Илья.
Для того, чтобы не нервничать на пустой желудок, многие из болельщиков, пока не началась игра, заказали себе еду, причем, как убедился корреспондент ТАСС, предпочтение отдавалось борщу, вареникам и гренкам из черного хлеба.
Управляющая рестораном Марина Сутринавичене рассказала, что подобные трансляции пользуются популярностью, причем у широкого круга русскоговорящих жителей Лондона. "Как любой ресторан в Лондоне собирает людей "своей" национальности, так и мы, как русский ресторан, притягиваем русское население Лондона, и под этим мы подразумеваем не только граждан России, а людей из всех постсоветских республик, всех русскоговорящих людей в британской столице, которых здесь насчитывается около 700 тысяч человек", - рассказала она.
"Многие из них ходят в русские рестораны, которых в Лондоне не так много, порядка пяти. И, коли народ хочет не только хлеба, но и зрелищ, мы транслируем спортивные мероприятия с участием сборной России - и хоккей, и футбол, и соревнования по другим видам спорта", - добавила Сутринавичене.
Десятки любителей футбола собрались во вторник и в фан-зоне, созданной в лондонском представительстве Россотрудничества и именуемой "Домом болельщика". Здесь представлена вся официальная символика проходящего в России мирового первенства, включая талисман турнира волка Забиваку, копию золотого кубка чемпионата мира, вручаемого команде-победительнице, и другие сопутствующие тематике ЧМ-2018 предметы.
"Когда люди входят в этот зал, то они сразу понимают, что здесь показывают футбол и именно здесь собираются болельщики", - пояснил руководитель представительства Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков. По его словам, организация подобных фан-зон является глобальной инициативой Россотрудничества - организации, насчитывающей более 80 русских культурных центров по всей планете - в рамках проекта взаимодействия с Оргкомитетом ЧМ-2018.
Изначально идея заключалась в том, чтобы транслировать в прямом эфире исключительно матчи с участием команды России, однако большой интерес к первенству внес коррективы в эти планы. "Мы приняли решение не ограничиваться только матчами российской сборной, а потому стали показывать также игры англичан и плюс к тому - те встречи, которые обещают быть наиболее яркими", - сказал Чесноков. Именно так, по его словам, получилось с искрометным пиренейским дерби - поединком между сборными Испании и Португалии, завершившимся с ничейным счетом 3:3.
Глава лондонского офиса Россотрудничества также отметил, что устроители "Дома болельщика" изначально не ставили перед собой цели превратить зал для просмотров футбольных телетрансляций в помещение, напоминающее британский паб, где по давно сложившейся традиции жители Альбиона привыкли в шумной обстановке наблюдать за футбольными матчами за пинтой-другой пива. Причина отказа от характерной для пабов продажи алкогольных напитков проста - в "Дом болельщика" часто приходят целые семьи вместе с маленькими детьми, и уже поэтому обстановка здесь совсем другая.
Собравшиеся во вмещающем до 100 человек зале болельщики российской сборной бурно приветствовали победу национальной команды над египтянами. Однако не все из них были уверены в успехе, ведь в Англии, как нигде, знают, насколько грозную силу представляет собой лидер египетской команды Мохаммед Салах, играющий за "Ливерпуль". В итоге нападающий забил свой гол, правда не с игры, а с пенальти. Несмотря на то, что все собравшиеся болели за команду России, некоторые из присутствовавших в этот момент зааплодировали лучшему бомбардиру английской премьер-лиги, отдавая дань его таланту и мастерству.
Матч между командами России и Египта транслировали практически во всех лондонских пабах, однако он ожидаемо не вызвал такого же энтузиазма, как состоявшаяся накануне игра англичан против тунисцев. Она, к слову, стала самым популярным событием года на британском телевидении - ее посмотрели более 18 млн человек. И все же многие британцы с интересом смотрели на экран, как убедился корреспондент ТАСС, зайдя в один из пабов, расположенных в северном столичном районе Ислингтон.
Журналист Кит Уолтерс уверенно заявил, что сборная России заслуживала победы. "Не знаю, как сложился бы матч, не будь травмирован Салах - было видно, что он избегал контактной игры. Однако, Россия заслуживала победы, команда показала в чем-то даже классический футбол, к тому же набрав обороты во втором тайме. Не случайно по телевизору выступление российской команды назвали лучшим стартом страны - хозяйки первенства в истории чемпионатов мира по футболу", - сказал Уолтерс, заметив, что, бесспорно, команде помогла "феноменальная поддержка трибун".
При этом собеседник ТАСС рад, что британцы получили возможность увидеть не только футбол, но и, благодаря репортажам последних дней, больше узнать о России. "Здорово, что люди видят Россию не только с привычного политического угла, но и получают информацию о быте россиян, о том, как они живут, о том, какие у вас есть города. За всеми нашими сложными политическими отношениями, такого по телевидению не показывали. Многие люди теперь с удивлением узнают, насколько же, например, Россия огромная страна", - добавил Уолтерс.
Сборная России одержала вторую победу на турнире и с шестью очками возглавила группу А. В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на-Дону.
В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре. Египтяне в тот же день встретятся со сборной Саудовской Аравии в Волгограде.