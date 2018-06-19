Хлеба и зрелищ

историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
20 июня, 01:40
В Лондоне победу сборной России над египтянами на ЧМ отметили борщом и варениками
© Сергей Коньков/ТАСС
Ближайшие матчи
20 июня, 15:00
Групповой этап
ПортугалияМарокко
20 июня, 18:00
Групповой этап
УругвайСаудовская Аравия
20 июня, 21:00
Групповой этап
ИранИспания
расписание всех игр
Десятки любителей футбола собрались во вторник и в фан-зоне, созданной в лондонском представительстве Россотрудничества и именуемой "Домом болельщика"

ЛОНДОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Второй матч сборной России на чемпионате мира по футболу вызвал большой интерес у русскоязычных жителей британской столицы. Во вторник вечером сотни любителей игры собрались в различных пабах, ресторанах и культурных центрах Лондона для того, чтобы стать свидетелями второй подряд победы команды Станислава Черчесова, на этот раз в игре против команды Египта (3:1).

Одним из мест, куда после работы устремились болельщики, стал ресторан русской кухни "Зима", расположенный в центральном районе Сохо. Всего за игрой, которая проецировалась на большом экране, наблюдали несколько десятков человек - больше желающих отведенное под спортивные цели помещение вместить не могло. Многие болельщики и болельщицы - а девушек в зале было много - пришли смотреть игру прямо из своих офисов, чтобы посмотреть матч, благо что время для этого было очень удобное - 19:00 (21:00 мск), то есть сразу по завершении рабочего дня.

Смотрите также
Празднование победы сборной России в Казани прошло с иранским колоритом

Среди тех, кто решил поддержать во вторник российскую команду, были Руслан и Илья - два компьютерных специалиста родом из Крыма. Выпускники Севастопольского технического университета, они живут в британской столице последние три года, работая в одной из финансовых компаний лондонского Сити.

"Не могу назвать себя заядлым болельщиком, но, когда футбол хорошего качества, то мне нравится наблюдать за игрой", - признался в разговоре с корреспондентом ТАСС Руслан. "Все матчи смотреть, конечно, не получается, но самые интересные из них - со сборной России, а также противостояние таких команд, как Испания с Португалией, я стараюсь не пропускать", - сказал в свою очередь Илья.

Для того, чтобы не нервничать на пустой желудок, многие из болельщиков, пока не началась игра, заказали себе еду, причем, как убедился корреспондент ТАСС, предпочтение отдавалось борщу, вареникам и гренкам из черного хлеба.

Хлеба и зрелищ

Управляющая рестораном Марина Сутринавичене рассказала, что подобные трансляции пользуются популярностью, причем у широкого круга русскоговорящих жителей Лондона. "Как любой ресторан в Лондоне собирает людей "своей" национальности, так и мы, как русский ресторан, притягиваем русское население Лондона, и под этим мы подразумеваем не только граждан России, а людей из всех постсоветских республик, всех русскоговорящих людей в британской столице, которых здесь насчитывается около 700 тысяч человек", - рассказала она.

"Многие из них ходят в русские рестораны, которых в Лондоне не так много, порядка пяти. И, коли народ хочет не только хлеба, но и зрелищ, мы транслируем спортивные мероприятия с участием сборной России - и хоккей, и футбол, и соревнования по другим видам спорта", - добавила Сутринавичене.

Между тем в "Доме болельщика"

Десятки любителей футбола собрались во вторник и в фан-зоне, созданной в лондонском представительстве Россотрудничества и именуемой "Домом болельщика". Здесь представлена вся официальная символика проходящего в России мирового первенства, включая талисман турнира волка Забиваку, копию золотого кубка чемпионата мира, вручаемого команде-победительнице, и другие сопутствующие тематике ЧМ-2018 предметы.

Смотрите также
Иностранцы в Сочи поддержали российских футболистов после победы над командой Египта

"Когда люди входят в этот зал, то они сразу понимают, что здесь показывают футбол и именно здесь собираются болельщики", - пояснил руководитель представительства Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков. По его словам, организация подобных фан-зон является глобальной инициативой Россотрудничества - организации, насчитывающей более 80 русских культурных центров по всей планете - в рамках проекта взаимодействия с Оргкомитетом ЧМ-2018.

Изначально идея заключалась в том, чтобы транслировать в прямом эфире исключительно матчи с участием команды России, однако большой интерес к первенству внес коррективы в эти планы. "Мы приняли решение не ограничиваться только матчами российской сборной, а потому стали показывать также игры англичан и плюс к тому - те встречи, которые обещают быть наиболее яркими", - сказал Чесноков. Именно так, по его словам, получилось с искрометным пиренейским дерби - поединком между сборными Испании и Португалии, завершившимся с ничейным счетом 3:3.

Глава лондонского офиса Россотрудничества также отметил, что устроители "Дома болельщика" изначально не ставили перед собой цели превратить зал для просмотров футбольных телетрансляций в помещение, напоминающее британский паб, где по давно сложившейся традиции жители Альбиона привыкли в шумной обстановке наблюдать за футбольными матчами за пинтой-другой пива. Причина отказа от характерной для пабов продажи алкогольных напитков проста - в "Дом болельщика" часто приходят целые семьи вместе с маленькими детьми, и уже поэтому обстановка здесь совсем другая.

Собравшиеся во вмещающем до 100 человек зале болельщики российской сборной бурно приветствовали победу национальной команды над египтянами. Однако не все из них были уверены в успехе, ведь в Англии, как нигде, знают, насколько грозную силу представляет собой лидер египетской команды Мохаммед Салах, играющий за "Ливерпуль". В итоге нападающий забил свой гол, правда не с игры, а с пенальти. Несмотря на то, что все собравшиеся болели за команду России, некоторые из присутствовавших в этот момент зааплодировали лучшему бомбардиру английской премьер-лиги, отдавая дань его таланту и мастерству.

Вердикт британского болельщика

Матч между командами России и Египта транслировали практически во всех лондонских пабах, однако он ожидаемо не вызвал такого же энтузиазма, как состоявшаяся накануне игра англичан против тунисцев. Она, к слову, стала самым популярным событием года на британском телевидении - ее посмотрели более 18 млн человек. И все же многие британцы с интересом смотрели на экран, как убедился корреспондент ТАСС, зайдя в один из пабов, расположенных в северном столичном районе Ислингтон.

Смотрите также
Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

Журналист Кит Уолтерс уверенно заявил, что сборная России заслуживала победы. "Не знаю, как сложился бы матч, не будь травмирован Салах - было видно, что он избегал контактной игры. Однако, Россия заслуживала победы, команда показала в чем-то даже классический футбол, к тому же набрав обороты во втором тайме. Не случайно по телевизору выступление российской команды назвали лучшим стартом страны - хозяйки первенства в истории чемпионатов мира по футболу", - сказал Уолтерс, заметив, что, бесспорно, команде помогла "феноменальная поддержка трибун".

При этом собеседник ТАСС рад, что британцы получили возможность увидеть не только футбол, но и, благодаря репортажам последних дней, больше узнать о России. "Здорово, что люди видят Россию не только с привычного политического угла, но и получают информацию о быте россиян, о том, как они живут, о том, какие у вас есть города. За всеми нашими сложными политическими отношениями, такого по телевидению не показывали. Многие люди теперь с удивлением узнают, насколько же, например, Россия огромная страна", - добавил Уолтерс.

Сборная России одержала вторую победу на турнире и с шестью очками возглавила группу А. В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на-Дону.

В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре. Египтяне в тот же день встретятся со сборной Саудовской Аравии в Волгограде.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Аргентинские фанаты в Нижнем Новгороде отпраздновали победу сборной России над египтянами
20 июня, 02:10
Сборная России по футболу вылетела в Москву после матча чемпионата мира с египтянами
20 июня, 01:57
Газинский: футболисты сборной России не собирались грубо играть против египтянина Салаха
20 июня, 01:55
Дзюба: в сборной России на ЧМ-2018 выступают 23 брата
20 июня, 01:47
В Лондоне победу сборной России над египтянами на ЧМ отметили борщом и варениками
20 июня, 01:40
Празднование победы сборной России в Казани прошло с иранским колоритом
20 июня, 01:27
Дзюба: сборную России на ЧМ теперь ждут соперники космического уровня
20 июня, 01:16
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White