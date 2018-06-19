Россияне отпраздновали победу танцами с панамцами

Сочинская фан-зона, рассчитанная на 10 тыс. человек, оказалась заполнена еще до начала матча

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Болельщики из нескольких зарубежных стран поддержали сборную России по футболу в фан- зоне и на улицах Сочи после победы над командой Египта в матче чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Во вторник российская команда обыграла сборную Египта со счетом 3:1, одержав вторую победу подряд на домашнем чемпионате мира. Россияне возглавляют группу А с шестью очками и имеют высокие шансы на первое попадание в плей-офф мирового первенства в новейшей истории. Если сборная Саудовской Аравии не сможет обыграть уругвайцев, российские футболисты уже в среду гарантируют себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.

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Сочинская фан-зона, рассчитанная на 10 тыс. человек, оказалась заполнена еще до начала матча Россия - Египет. Фестиваль болельщиков в Сочи в день игры посетили порядка 19,5 тыс. человек, в том числе многие иностранцы. "Я очень рад за российскую сборную, поздравляю! Смотрел трансляцию матча в фан-зоне и видел, как радовались каждому голу все люди, а я радовался вместе с ними, все-таки язык футбола не нужно переводить", - сказал ТАСС Шэнь Жигу из китайского города Гуанчжоу. Один из голов сборной России забил нападающий Артем Дзюба, на счету которого уже два точных удара на чемпионате мира. "Мой любимый игрок - Артем Дзюба, в его имени есть какое-то китайское звучание. На этом чемпионате я решил для себя - буду болеть за Россию, как за страну, принимающую праздник футбола. И пусть он будет таким ярким, что невозможно забыть", - добавил Шэнь Жигу.

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