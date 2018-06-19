Россияне отпраздновали победу танцами с панамцами

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Болельщики из нескольких зарубежных стран поддержали сборную России по футболу в фан- зоне и на улицах Сочи после победы над командой Египта в матче чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Во вторник российская команда обыграла сборную Египта со счетом 3:1, одержав вторую победу подряд на домашнем чемпионате мира. Россияне возглавляют группу А с шестью очками и имеют высокие шансы на первое попадание в плей-офф мирового первенства в новейшей истории. Если сборная Саудовской Аравии не сможет обыграть уругвайцев, российские футболисты уже в среду гарантируют себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.
Сочинская фан-зона, рассчитанная на 10 тыс. человек, оказалась заполнена еще до начала матча Россия - Египет. Фестиваль болельщиков в Сочи в день игры посетили порядка 19,5 тыс. человек, в том числе многие иностранцы. "Я очень рад за российскую сборную, поздравляю! Смотрел трансляцию матча в фан-зоне и видел, как радовались каждому голу все люди, а я радовался вместе с ними, все-таки язык футбола не нужно переводить", - сказал ТАСС Шэнь Жигу из китайского города Гуанчжоу.
Один из голов сборной России забил нападающий Артем Дзюба, на счету которого уже два точных удара на чемпионате мира. "Мой любимый игрок - Артем Дзюба, в его имени есть какое-то китайское звучание. На этом чемпионате я решил для себя - буду болеть за Россию, как за страну, принимающую праздник футбола. И пусть он будет таким ярким, что невозможно забыть", - добавил Шэнь Жигу.
Израильтянин Йосеф Эфрон приехал из Хайфы, но искренне поддерживал сборную России, зная богатую историю советского и российского футбола. "Мой дедушка жил в СССР и рассказывал мне, что советская сборная семь раз выступала на чемпионатах мира, здорово, что эти традиции возрождаются. Я сегодня болел за Россию не только потому, что здесь родился и жил мой дед, но и потому, что мне близок стиль игры российской команды. [Полузащитник] Александр Головин, например, теперь же почти легенда", - отметил Эфрон в беседе с ТАСС.
"Я счастлив, что стала потихоньку сбываться мечта всех нас - болельщиков с русскими корнями. Этот матч смотрели в Израиле очень многие люди. Друзья уже звонили мне, поздравляли, мы все, как говорят у вас в России, на седьмом небе от счастья", - добавил израильский болельщик.
Радость российских болельщиков на улицах Сочи разделили и многочисленные панамцы, оставшиеся в городе после матча их сборной с командой Бельгии 18 июня. Несмотря на поражение своей национальной команды в дебютном матче на чемпионате мира со счетом 0:3, панамцы искренне поддержали успех сборной России. "Нам очень понравилась эта игра, было видно, как здорово российская команда активизировалась во второй половине игры. Я считаю, что это была слаженная работа, которая привела к впечатляющему результату", - сказал панамец Дэвис Поррас, побеседовавший с ТАСС вместе со своими соотечественниками.
Панамские болельщики встречались на многих улицах Сочи, часто они танцевали и пели песни вместе с россиянами. Панамцы кричали "Россия, Россия", а российские болельщики отвечали им возгласами "Панама, Панама".
Сборная России по футболу проведет заключительный матч группового этапа против команды Уругвая 25 июня в Самаре. Если россияне займут первое место в группе А, то сыграют в Сочи матч 1/8 финала.