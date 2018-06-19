Снова Черышев и Дзюба

Российские болельщики начали заполнять площадь перед главным зданием Московского государственного университета еще за несколько часов до игры

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков сборной России по футболу собрались в московской фан-зоне на Воробьевых горах, чтобы посмотреть матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта (3:1), который прошел в Санкт-Петербурге. Люди собрались поддержать сборную, несмотря на будний день и кратковременные дожди. Российские болельщики начали заполнять площадь перед главным зданием Московского государственного университета еще за несколько часов до игры. Встреча началась в 21:00 мск. Добраться до фан-зоны от метро многочисленным фанатам помогали волонтеры, самому младшему из которых оказалось 11 лет. Среди добровольцев было много иностранцев, которые помогали зарубежным болельщикам.

Атмосфера между болельщиками сборных России и Египта дружеская. Все в ожидании матча! pic.twitter.com/FE5aUyyFse — Илья Фролов (@Ilya_Frolllov) June 19, 2018

"Для меня большая честь быть волонтером на чемпионате мира по футболу, - рассказал корреспонденту ТАСС 22-летний нигериец Аким. - Россия проводит грандиозный турнир, всегда мечтал быть причастным к такому событию. Это мечта любого мальчишки. Жаль только, что сборная Нигерии уступила команде Хорватии в субботу (0:2)". Российские болельщики находились в приподнятом настроение перед матчем и надеялись на победу подопечных Станислава Черчесова. "Надеюсь увидеть красивую игру в исполнении сборной России, думаю, наши ребята выложатся на все 100% и одержат победу со счетом 2:1, - рассказал болельщик российской команды Алексей с разукрашенной в цвета национального триколора бородой. - Персонально хочется поддержать Федора Смолова, который не смог себя проявить в игре с саудовцами, надеюсь, он выйдет на замену и забьет победный гол". Пока российские болельщики ожидали начала матча своей национальной команды, иностранные любители футбола развлекали себя национальными песнями и танцами. Ближе к старту игры фан-зона начала наполняться и египетскими фанатами, которые просто взревели, увидев Мохаммеда Салаха в стартовом составе своей национальной команды. Несмотря на скорое приближение важной с точки зрения турнирных раскладов игры, россияне и египтяне обнимались и вместе помогали талисману турнира - волку Забиваке - забить гол в виртуальные ворота на большом экране. Снова Черышев и Дзюба Национальный гимн Российской Федерации болельщики пели в унисон с футболистами, а стартовый свисток сопроводили овациями и криками "Россия, Россия!" Во время первого тайма фанаты активно поддерживали свою команду и внимательно следили за матчем, который транслировался на большом экране. Каждый упущенный российскими игроками момент они сопровождали вздохами и хватались за головы. Однако сборная России в первом тайме так и не смогла порадовать присутствующих забитыми мячами, несмотря на созданные голевые моменты.

Сенегальцы в перерыве радуются лидерству в матче против сборной Польши pic.twitter.com/YFTX1LeYUo — Илья Фролов (@Ilya_Frolllov) June 19, 2018

В перерыве болельщики делились мнениями об игре. "Пока что ребята играют немного хуже, чем в матче открытия турнира против сборной Саудовской Аравии, - прокомментировал счет первого тайма болельщик российской команды Максим. - Надеюсь, главный тренер внесет коррективы в игру. Думаю, Алексей Миранчук сможет добавить креативности в игру нашей команды". Сборная России начала второй тайм гораздо активней даже без помощи полузащитника московского "Локомотива". Спустя две минуты после выхода команд из подтрибунного помещения россиянам удалось открыть счет. После удара полузащитника Романа Зобнина капитан сборной Египта Ахмед Фатхи срезал мяч в собственные ворота. Казалось, что ликование фан-зоны можно было услышать за километры от Воробьевых гор.

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На 59-й минуте встречи громогласное "ура" вновь прогремело в фан-зоне - Денису Черышеву удалось забить во втором матче чемпионата мира кряду. Болельщики скандировали фамилию полузащитника испанского "Вильярреала" ровно три минуты, пока Артем Дзюба не сделал счет 3:0. Радости болельщиков не было предела, а фамилия нападающего санкт- петербургского "Зенита" еще долго не сходила с уст радостных фанатов. Даже реализованный Салахом пенальти на 73-й минуте игры не смог испортить настроение болельщикам. Ближе к концу встречи фанаты уже скандировали фамилию Черчесова, которого все чаще стали показывать операторы телетрансляции. Сразу после финального свистка болельщики сборной России подняли вверх сотни национальных флагов, отмечая вторую победу команды на турнире. В плей-офф с испанцами или португальцами Сборная России вплотную приблизилась к историческому достижению - первому в истории выходу в плей-офф чемпионата мира по футболу. Для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии в среду не обыграла уругвайцев, в таком случае россияне не опустятся ниже второго места в группе при любых результатах в матчах третьего тура. Однако болельщики, присутствовавшие в этот вечер на Воробьевых горах, не думали об этом факте, они праздновали победу и не спешили расходиться. Обнимаясь с мексиканцами и перуанцами, которые тоже поддерживали российскую команду, фанаты еще долго танцевали, пели песни и громко скандировали: "Молодцы!" Вторая подряд победа сборной России на турнире вселила уверенность в болельщиков, они начали задумываться о возможных соперниках в плей-офф чемпионата мира. "Чувства переполняют, до сих пор не могу поверить, что наши ребята победили, - поделился своими эмоциями болельщик национальной команды Дмитрий. - Теперь мы никого не боимся, сборную Уругвая тоже обыграем. В 1/8 финала ждем Испанию или Португалию, хочется сыграть с самыми сильными соперниками".