Вице-губернатор Петербурга Албин: сборная России поставила на поток победы на ЧМ-2018

Также он подчеркнул, что стадион на Крестовском острове хорошо показал себя на старте мирового первенства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу показала блестящий футбол в победном матче с командой Египта и подтвердила, что успех в игре открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии не был случайным. Таким мнением поделился с ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

Во вторник сборная России обыграла команду Египта (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. 14 июня в матче первого тура россияне обыграли команду Саудовской Аравии - 5:0.

"Как говорят, один раз - случайность, два - система, три - закономерность. Мы вышли на системные победы российской сборной на чемпионате мира по футболу. Но самое главное, что наша сборная сыграла блестяще на стадионе "Санкт-Петербург", - сказал Албин после матча с египтянами.

Также вице-губернатор подчеркнул, что стадион на Крестовском острове хорошо показал себя на старте мирового первенства. "Это не мое мнение, это мнение Международной федерации футбола - один из лучших стадионов в мире, и лучший в Российской Федерации", - отметил он.

Благодаря победе над сборной Египта российская национальная команда набрала шесть очков и упрочила лидерство в группе А. В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.