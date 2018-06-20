Российский Дед Мороз назвал победу национальной сборной "работающим волшебством"

Ранее Дед Мороз записал видеоролик в поддержку российских футболистов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский Дед Мороз из Великого Устюга следил за игрой сборной России с командой Египта, после победы российских футболистов он сообщил, что помогал команде своим волшебством.

"А вот и работает мое волшебство! Поздравляю нашу чудесную сборную с очередной победой! Ребята, вы настоящая команда, вы - молодцы! Россия, вперед!", - сообщил он в своем аккаунте в Instagram.

Ранее Дед Мороз записал видеоролик в поддержку российских футболистов, на кадрах он появился в спортивной форме и показал свое мастерство владения мячом. Футболистам сказочный волшебник пожелал победы и выразил надежду, что они "покажут честную и красивую игру", а иностранные сборные и болельщики будут чувствовать себя комфортно в гостеприимной России.

Как сообщалось, сборная России одержала вторую победу на турнире, но пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близка к этому. В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали.

Сборная России уже 20 июня может обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев, в таком случае россияне не опустятся ниже второго места в группе при любых результатах в матчах третьего тура.

Если саудовцы победят уругвайцев, то участники плей-офф от группы А определятся по итогам третьего тура. Тогда для выхода в 1/8 финала россиянам будет достаточно не проиграть уругвайцам. Сборная России не сможет выйти в плей-офф, если проиграет уругвайцам, а саудовцы победят египтян с таким счетом, что у россиян разница забитых и пропущенных мячей будет хуже, чем у команд Уругвая и Саудовской Аравии. Первым показателем при равенстве очков является разница забитых и пропущенных мячей.