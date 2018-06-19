Кадыров отметил высокий уровень футболистов РФ и поздравил их с победой в игре с Египтом

Глава Чечни также пожелал удачи сборной Египта в матчах с остальными командами

ГРОЗНЫЙ, 20 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с победой сборной страны над командой Египта, которая на время чемпионата мира базируется в Грозном. По словам руководителя республики, главный тренер сборной России Станислав Черчесов показал, насколько высок уровень российских футболистов.

"Мы болели с гордостью, что мы живем в этой стране, что есть у нас такие футболисты, которые сегодня показали отличную игру. Сегодня Черчесов показал, насколько у нас высок уровень футбольной команды. Поздравляю всех россиян, всех, кто болел за нашу команду", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".

Кадыров также пожелал удачи сборной Египта в матчах с остальными командами.

"Конечно, Египет стал нашей домашней командой. Желаю Египту удачи, но не со сборной России, а со всеми остальными командами. Как встретим египтян? Встретим на ура, потому что нам нужна была эта победа. Спасибо Египту за то, что так поддержали нашу сборную", - отметил глава Чечни, добавив, что у него запланирована встреча с египетской командой на 21 июня.

Сборная России во вторник одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.