В $4 млрд оценили траты болельщиков Мексики в период чемпионата мира по футболу в России

По данным компании Consulta Mitofsky, занимающейся изучением общественного мнения, порядка 58% жителей страны с населением около 128 млн человек интересуются футболом

МЕХИКО, 20 июня. /ТАСС/. Живущие в Мексике поклонники футбола потратят свыше 80 млрд песо (порядка 4 млрд долларов по текущему курсу) за время мирового футбольного первенства, проходящего в России. Такую оценку президента Конфедерации национальных палат в сфере торговли, услуг и туризма Хосе Мануэля Лопеса Кампоса приводит радиостанция Noticias MVS ("Нотисиас МВС") на своем сайте.

По данным компании Consulta Mitofsky ("Консульта Митофски"), занимающейся изучением общественного мнения, порядка 58% жителей страны с населением около 128 млн человек интересуются футболом. Средний объем месячных расходов, связанных с просмотром матчей ЧМ-2018, составит порядка тысячи песо (около 50 долларов) на болельщика. При этом тем, кто поехал в Россию поддержать национальную команду, придется отдать больше - по 120 тысяч песо (примерно 6 тысяч долларов) на человека. По данным МИД Мексики, такое путешествие решили совершить порядка 45 тысяч человек.

Свой путь на мировом первенстве Мексика начала с победы над действующим чемпионом - сборной Германии - 17 июня на стадионе "Лужники". Единственный на 35-й минуте забил нападающий Ирвинг Лосано. Мексиканские СМИ назвали эту победу исторической. В следующем матче сборная латиноамериканской страны 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону.