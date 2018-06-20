Рекордное количество болельщиков в фан-зоне Волгограда увидели победу сборной России

По информации организаторов волгоградского Фестиваля болельщиков, игру России и Египта одновременно увидели более 21 тыс. человек

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /ТАСС/. На Фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Волгограде установлен рекорд единовременной посещаемости. 19 июня победу сборной России по футболу над командой Египта одновременно увидели более 21 тыс. человек, сообщил ТАСС в среду представитель организаторов Фестиваля болельщиков в Волгограде.

"Сегодня мы собрали рекордное количество посетителей на площадке Фестиваля болельщиков в Волгограде. Игру России и Египта одновременно увидели 21147 человек. Это пока наивысший для нас показатель по единовременному нахождению на площадке при просмотре матча", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что болельщики вели себя воспитанно во время просмотра матча. "Никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано", - добавил представитель организаторов.

Сборная России по футболу одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Игра прошла в Санкт-Петербурге, ее посмотрели 64468 зрителей.

Счет в матче на 47-й минуте открыл защитник сборной Египта Ахмед Фатхи, забив гол в свои ворота. На 59-й минуте преимущество российской сборной удвоил полузащитник Денис Черышев, а на 62-й минуте гол забил нападающий сборной России Артем Дзюба.