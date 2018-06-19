Поздняков: российские футболисты выполнили задачу-минимум на ЧМ, но надо биться дальше

Глава ОКР напомнил, что в последний раз национальная футбольная команда выходила в плей-офф мирового первенства в 1986 году

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу выполнила задачу-минимум на домашнем чемпионате мира, но команде нельзя останавливаться на достигнутом. Таким мнением с ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Во вторник сборная России со счетом 3:1 одержала победу над командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира. Эта победа стала второй на турнире для российских футболистов. С шестью очками команда Станислава Черчесова возглавляет таблицу группы А.

"Задача-минимум выполнена, мы практически вышли из группы. Сегодня многие вспоминали, что в последний раз такое было в 1986 году, и я хорошо помню тот чемпионат, - рассказал Поздняков. - Хотелось бы не останавливаться на достигнутом и дать бой в 1/8 финала испанцам или португальцам, в зависимости от того, кто станет нашим соперником. Плей-офф тем и интересен, что в матчах навылет не всегда выигрывает сильнейшая команда, все может произойти, а значит, надо биться дальше и верить".