Поздняков: российские футболисты выполнили задачу-минимум на ЧМ, но надо биться дальше

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу выполнила задачу-минимум на домашнем чемпионате мира, но команде нельзя останавливаться на достигнутом. Таким мнением с ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Во вторник сборная России со счетом 3:1 одержала победу над командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира. Эта победа стала второй на турнире для российских футболистов. С шестью очками команда Станислава Черчесова возглавляет таблицу группы А.
"Задача-минимум выполнена, мы практически вышли из группы. Сегодня многие вспоминали, что в последний раз такое было в 1986 году, и я хорошо помню тот чемпионат, - рассказал Поздняков. - Хотелось бы не останавливаться на достигнутом и дать бой в 1/8 финала испанцам или португальцам, в зависимости от того, кто станет нашим соперником. Плей-офф тем и интересен, что в матчах навылет не всегда выигрывает сильнейшая команда, все может произойти, а значит, надо биться дальше и верить".
Поздняков отметил игру нападающего Артема Дзюбы в матче с египтянами. "Замечательный матч, в очередной раз наши футболисты продемонстрировали хорошую реализацию своих моментов, здорово играли. Мне сегодня очень понравилась игра Дзюбы - не только все время создавал остроту в центральной зоне, но и способствовал первому автоголу египтян, забил великолепный третий гол. Его присутствие на поле отвлекало защитников соперника, создавало свободные зоны".
На вопрос о том, что сборная России перед чемпионатом мира постоянно подвергалась критике, Поздняков ответил: "Я в этой ситуации стараюсь размышлять с профессиональной точки зрения - неважно, скольких побед команда добилась при подготовке к главному старту, важно, как она провела этот старт, это в любом виде спорта. Я с большим уважением отношусь к спортсмену, который по ходу сезона выигрывает много турниров, но важно, как он показал себя на самом главном".
В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.