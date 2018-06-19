СМИ: египетская футбольная ассоциация приняла решение об отставке тренера сборной

В первом туре группового этапа египтяне проиграли уругвайцам (0:1), а во вторник потерпели поражение от россиян (1:3)

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) приняла решение об отставке главного тренера национальной сборной - аргентинского специалиста Эктора Купера. Об этом сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Ватан", ссылаясь на источники в руководстве ассоциации.

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По их информации, Египетская футбольная ассоциация согласилась с отставкой Эктора Купера и штаба сборной Египта по футболу в полном составе после завершения последнего матча в рамках чемпионата мира, который национальная команда проведет со сборной Саудовской Аравии. Встреча состоится 25 июня в Волгограде.

В первом туре группового этапа египтяне проиграли уругвайцам (0:1), а во вторник потерпели поражение от россиян (1:3).