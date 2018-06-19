Тренер Слуцкий заявил, что закончил свою работу в качестве комментатора матчей ЧМ-2018

Специалист мотивировал свое решение тем, что ему пора приступить к обязанностям главного тренера голландского клуба "Витесс"

Во вторник сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Слуцкий комментировал данную игру на сайте Первого канала. Также в качестве комментатора он работал на матче открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0), а также на играх Германия - Мексика (0:1), Англия - Тунис (2:1).

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира - 2018 на Первом канале. Об этом он сообщил в конце трансляции встречи между сборными России и Египта на сайте Первого канала.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

"К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности", - сказал Слуцкий.

В марте 2018 года стало известно, что Слуцкий возглавил голландский "Витесс". Клуб проведет первую тренировку под руководством нового главного тренера 24 июня.

Слуцкий с августа 2015-го по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы - 2016, где сборная не сумела выйти в плей-офф. С октября 2009-го по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, он трижды выиграл с армейцами чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2009/10 московский клуб под руководством специалиста дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

В июне 2017 года Слуцкий возглавил "Халл", став первым российским тренером в Англии. В декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.