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20 июня, 00:28
Дзюба: футболистов сборной России мотивирует поддержка всей страны во время ЧМ
Артем Дзюба
© Александр Демьянчук/ТАСС
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Сборная России во втором матче чемпионата мира обыграла команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечила себе путевку в плей-офф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российских футболистов мотивирует то, как за них переживают по всей стране во время чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Артем Дзюба.

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Сборная России во втором матче чемпионата мира обыграла команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечила себе путевку в плей-офф.

"Мы безумно счастливы, это исторический момент, о чем мы говорили с ребятами перед игрой. Мы сделали этот исторический шаг, спасибо огромное стране, - сказал Дзюба. - Мы видели, как по всей стране люди переживали за нас, это добавляло нам мотивации.

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Над проектом работали:

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