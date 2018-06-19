Дзюба: футболистов сборной России мотивирует поддержка всей страны во время ЧМ

Сборная России во втором матче чемпионата мира обыграла команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечила себе путевку в плей-офф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российских футболистов мотивирует то, как за них переживают по всей стране во время чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Артем Дзюба.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

Сборная России во втором матче чемпионата мира обыграла команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечила себе путевку в плей-офф.

"Мы безумно счастливы, это исторический момент, о чем мы говорили с ребятами перед игрой. Мы сделали этот исторический шаг, спасибо огромное стране, - сказал Дзюба. - Мы видели, как по всей стране люди переживали за нас, это добавляло нам мотивации.